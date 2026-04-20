MIMORIADNY ONLINE Rusko a Ukrajina sa počas noci navzájom napadli dronmi: Hlásia mŕtvych a zranených

KYJEV/MOSKVA - Najmenej jedného mŕtveho a jedného raneného si vyžiadal rozsiahly nálet ukrajinských dronov na ruský prístav Tuapsa pri Čiernom mori, oznámil gubernátor Veniamin Kondratev. O jednom zranenom informovali ukrajinské úrady po nočnom útoku ruských dronov na Kyjevskú oblasť. Ukrajinské drony tiež zaútočili na ciele na anektovanom Kryme, ruské bezpilotné lietadlá naopak napadli Mykolajiv na juhu Ukrajiny.
V prístave v Tuapse vypukol požiar, uviedol gubernátor bez ďalších podrobností. Minulý týždeň sa terčom náletu ukrajinských dronov na Tuapsa stali podľa velenia ukrajinskej armády ruské ropné zariadenia, kde tamojšia rafinéria je schopná spracovať 12 miliónov ton ropy ročne. Ruská protivzdušná obrana, Čiernomorská flotila vojenského námorníctva a mobilné palebné skupiny odrážali v nedeľu nálet ukrajinských bezpilotných lietadiel na Sevastopol, informoval na sociálnej sieti Ruskom dosadený gubernátor Michail Razvožajev.
Nad Sevastopolom obrana zostrelila osem dronov. Podľa predbežných údajov nikto nebol zabitý či zranený, uviedol gubernátor Razvožajev. Spomenul škody v podobe poškodenia dvoch striech a jednej garáže padajúcimi troskami zničených dronov. Zároveň vybídol obyvateľov dodržiavať bezpečnostné opatrenia, teda počas náletu opustiť otvorené priestory a uchýliť sa do bezpečia, a to aj preto, že guľky zo strelných zbraní, ktoré minuli ciele na oblohe, vždy nakoniec dopadnú na zem.
Na ruských sociálnych sieťach sa objavili správy o veľkom nálete ukrajinských dronov na ciele na anektovanom Kryme. Drony sa objavili nad centrom Sevastopolu, na severe Krymu, pri južnom pobreží aj na iných miestach polostrova, napísal server BBC News a dodal, že zatiaľ nie sú správy o zásahoch konkrétnych cieľov. Časť dronov obletela Krym a pokračovala v lete v smere na ruský Krasnodarský kraj.