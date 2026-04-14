Utorok14. apríl 2026, meniny má Justín, Justína, zajtra Fedor

ONLINE USA a Irán po rokovaniach: Výrazný posun, no dohoda stále v nedohľadne

Muž ukazuje znak víťazstva, pričom drží iránsku zástavu pred proti-americkým bilbordom, ktorý znázorňuje americké vojenské lietadlá v rybárskej sieti iránskych ozbrojených síl s nápisom v perzštine „Hormuzský prieliv zostane uzavretý, celý Perzský záliv. (Zdroj: TASR/AP/Vahid Salemi)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR, ČTK

WASHINGTON - Medzi Spojenými štátmi a USA pokračuje aj po neúspešných rokovaniach v Islamabade určitá forma komunikácie, informovali v pondelok americké médiá a agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenovaných predstaviteľov. Prezident USA Donald Trump vyjadril presvedčenie, že Irán sa chce so Spojenými štátmi dohodnúť. Situáciu sledujeme online.

Naživo z Blízkeho východu:

ONLINE

6:38 Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok v príhovore pri príležitosti Dňa pamiatky na holokaust a hrdinstvo (Jom ha-šoa) vyhlásil, že Izrael spoločne so Spojenými štátmi zasadili iránskemu vedeniu „najsilnejšiu ranu“, akú kedy zažilo. Informuje o tom agentúra AFP.

„Zasadili sme najsilnejšiu ranu v dejinách tohto režimu. Je slabší ako kedykoľvek predtým,“ uviedol Netanjahu počas ceremónie pri pamätníku obetí a hrdinov holokaustu Jad va-šem v Jeruzaleme. Doplnil, že už „dva a pol roka systematicky ničia iránsku os zla v Gaze, Libanone, Sýrii, Jemene a na Západnom brehu Jordánu“„Keby sme nekonali, názvy ako Natanz, Fordó, Isfahán a Parčín sa mohli stať synonymom hrôzy, ako Osvienčim, ​​Treblinka, Majdanek a Sobibor,“ prirovnal Netanjahu iránske jadrové zariadenia k nacistickým vyhladzovacím táborom.

Benjamin Netanjahu.
Zobraziť galériu (3)
Benjamin Netanjahu.  (Zdroj: SITA/AP/Abir Sultan/Pool Photo)

6:00 Spojené štáty v rozhovoroch s Iránom dosiahli značný pokrok. V rozhovore so stanicou Fox News to v noci na dnes vyhlásil americký viceprezident J. D. Vance, ktorý viedol rokovania v pakistanskej metropole Islamabad za americkú stranu. Rozhovory sa skončili v nedeľu bez dohody, podľa Vanceho je teraz na Teheráne, aby konal. 

Vance tiež povedal, že USA očakávajú, že Irán urobí pokrok v otvorení Hormuzského prielivu, ktorý je kľúčovou tepnou pre vývoz ropy a zemného plynu zo štátov Perzského zálivu. Viceprezident zároveň varoval, že ak tak Teherán neurobí, rozhovory sa zmenia. "Naozaj si myslím, že lopta je na iránskej strane ihriska, pretože sme na stôl položili naozaj hodne. Tiež sme úplne vyjasnili naše hranice," citoval Reuters Vanceho.

J. D. Vance
Zobraziť galériu (3)
J. D. Vance  (Zdroj: SITA/AP Photo/Paul Sancya)

Medzi Spojenými štátmi a USA pokračuje aj po neúspešných rokovaniach v Islamabade určitá forma komunikácie, informovali v pondelok americké médiá a agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenovaných predstaviteľov. Prezident USA Donald Trump vyjadril presvedčenie, že Irán sa chce so Spojenými štátmi dohodnúť. „Medzi USA a Iránom sú neustále kontakty a pokrok v snahe dosiahnuť dohodu,“ citoval amerického predstaviteľa agentúra Reuters. Podľa stanice CNN Trumpova administratíva interne rokuje o podrobnostiach možného druhého stretnutia s iránskymi predstaviteľmi ešte predtým, ako sa budúci týždeň skončí platnosť súčasného prímeria.

Rozhovory v pakistanskom Islamabade, pri ktorých americkú delegáciu viedol viceprezident J. D. Vance a sprostredkovával Pakistan, sa po 21 hodinách skončili bez dohody. Vance podrobnosti odmietol konkretizovať, uviedol len, že kľúčovou otázkou je jadrový program Iránu a že USA požadujú, aby Teherán súhlasil s tým, že sa zriekne údajných snáh získať jadrovú zbraň.

Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v telefonickom rozhovore so svojím francúzskym náprotivkom Jeanom-Noëlom Barrotom povedal, že počas rokovaní s USA došlo v mnohých otázkach k posunu, avšak amerických vyjednávačov obvinil z toho, že svojimi „prehnanými požiadavkami a neustále sa meniacim postojom“ zabránili dosiahnutiu dohody. Arákčí aj Barrot podľa vyhlásenia iránskeho ministerstva zahraničných vecí zdôraznili význam pokračovania rokovaní o možnom ukončení vojny na Blízkom východe, ktorú vyvolali americké a izraelské údery na Irán koncom februára.

Poradcovia amerického prezidenta teraz podľa CNN zvažujú možné dátumy a miesta konania ďalších rokovaní s Iránom v prípade, že by v súčasnej komunikácii došlo v najbližších dňoch k pokroku. Tieto diskusie v rámci Trumpovej administratívy označil zdroj americkej televízie za predbežné. „Musíme byť pripravení rýchlo niečo zorganizovať, ak by sa situácia vyvinula týmto smerom,“ uviedol ten istý predstaviteľ.

Ešte predtým, ako sa obe strany napokon dohodli na stretnutí v Islamabade, sa uvažovalo aj o viacerých ďalších lokalitách - vrátane Ženevy, Viedne a Istanbulu. Okrem Islamabadu je údajne na stole opäť aj Ženeva. Predstavitelia americkej vlády podľa CNN naďalej veria, že je možné nájsť diplomatické riešenie s Iránom. V hre je podľa stanice aj možnosť predĺženie prímeria, v závislosti od tempa rokovaní. Trump v pondelok novinárom v Bielom dome povedal, že mu dopoludnia zavolali „správne osoby“ z Iránu, ktoré sa snažia o dosiahnutie dohody. Prezident je podľa svojich slov presvedčený, že sa Teherán napokon svojich jadrových ambícií vzdá.

USA požiadali Irán, aby na 20 rokov prestal s obohacovaním uránu

Spojené štáty počas víkendových rokovaní v pakistanskom Islamabade požiadali Irán, aby na 20 rokov prestal s obohacovaním uránu. Informáciu priniesol spravodajský web Axios a denník Wall Street Journal (WSJ) s odvolavním sa na svoje zdroje, píše agentúra DPA.

Požiadavka podľa amerických médií predstavuje zmiernenie postoja USA, keďže prezident Donald Trump dosiaľ trval na zastavení obohacovania uránu Iránom bez časového ohraničenia. Teherán túto požiadavku údajne kontroval kratším obdobím. Podľa Axiosu šlo o „jednociferné číslo“ a podľa WSJ o „pár rokov“. Iránski predstavitelia tiež údajne odmietli americkú požiadavku úplne sa vzdať svojich zásob vysoko obohateného uránu, ktoré zrejme skladujú hlboko pod jadrovými zariadeniami.

Víkendové rokovania medzi USA a Iránom sa skončili bez dosiahnutia dohody. Trump uviedol, že hlavným sporným bodom je americká požiadavka, aby Irán nikdy nezískal jadrovú zbraň. „Ak nebudú súhlasiť, dohoda nebude,“ uviedol šéf Bieleho domu.

Viac o téme: útokyUSAIránIzraelBlízky východ
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

ILustračné foto
Irán vlani vykonal rekordné popravy: Vyše 1600 trestov smrti, čo je najviac od roku 1989
Zahraničné
Ropné tankery a nákladné
USA spúšťajú blokádu Iránu: Začiatok obmedzení vyvoláva napätie v regióne
Zahraničné
Donald Trump
Vojna s Iránom: Varovanie tajných služieb, Trump sa desí Číny! Ak to Peking urobí, bude mať problém
Zahraničné
Modžtabá Chameneí
Desivé odhalenie z Izraela: Zbytočná vojna? Nové vedenie Iránu je horšie ako to predošlé
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Takýto darček ešte v Inkognite nedostali: Diváci sa riadne pobavili!
Takýto darček ešte v Inkognite nedostali: Diváci sa riadne pobavili!
Prominenti
Tréner Slovenska Vladimír Országh nepočíta s Lantošim, prísľub mu dali brankári Hlavaj a Gajan
Tréner Slovenska Vladimír Országh nepočíta s Lantošim, prísľub mu dali brankári Hlavaj a Gajan
Hokej
Súrodenecká láska detí influencerky Niky Rich
Súrodenecká láska detí influencerky Niky Rich
Prominenti

Domáce správy

Ilustračné foto
Jeden zo Slovákov, ktorých pred týždňom zrazil vlak, podľahol zraneniam
Domáce
Zdroj: Henima
Nie je to botox ani genetika: Čo robí skutočný rozdiel v tom, ako pleť u žien starne?
plnielanu.sk
TEST OSOBNOSTI Odhaľ svoj
TEST OSOBNOSTI Odhaľ svoj párty typ: Skrýva sa v tebe Veľký Gatsby, Beetlejuice či niekto iný?
hashtag.sk
Dobrovoľníci budú v sobotu čistiť brehy Dunaja v Bratislave, čaká ich aj odmena
Dobrovoľníci budú v sobotu čistiť brehy Dunaja v Bratislave, čaká ich aj odmena
Bratislava

Zahraničné

Dom Daniela Morena-Gamu po
Útok na šéfa OpenAI: Odporca AI hádzal Molotovov koktail a vyhrážal sa ďalšími cieľmi
Zahraničné
Španielsky premiér Pedro Sánchez.
Manželka premiéra Sáncheza obvinená: Súd vidí indície korupcie, vláda hovorí o politickom útoku
Zahraničné
Donald Trump
Vojna s Iránom: Varovanie tajných služieb, Trump sa desí Číny! Ak to Peking urobí, bude mať problém
Zahraničné
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj varuje Európu: Ukrajina kľúčom k bezpečnosti, Rusko čelí obvineniam z vojnových zločinov
Zahraničné

Prominenti

FOTO Petra Polnišová sa počas
FOTO Petra Polnišová v Let's Dance opitá smiechom: Chýbalo málo a skončí na zemi!
Domáci prominenti
AI módna polícia z
AI módna polícia z Let's Dance: Ťažkopádna Dubayová, hviezde Sľubu to nevyšlo a... Bohyňa Leskovská!
Domáci prominenti
Nedokázal to predýchať: Syn
Nedokázal to predýchať: Syn známeho českého herca je gay...
Zahraniční prominenti
Habera oslávil narodeniny: Toľko
Habera oslávil narodeniny: Toľko citu by ste v ňom nečakali! Peštovej adresoval krásne slová
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Máte modré oči? Potom
Máte modré oči? Potom ste súčasťou OBROVSKÉHO klanu! Vedci zistili, že VŠETCI modrookí majú jediného spoločného predka
Zaujímavosti
Milovali sa každý deň
Milovali sa každý deň celý rok: Mama troch detí po čase odhalila, čo TENTO EXPERIMENT urobil s jej telom!
Zaujímavosti
Tento bežný popoludňajší návyk
Tento bežný popoludňajší návyk môže nenápadne zvyšovať krvný tlak
vysetrenie.sk
Jej štyri deti majú
Jej štyri deti majú 600 súrodencov! Matka odhalila DESIVÉ KLAMSTVO otca a syna, ktorí sa stali výrobcami detí
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Henima
Nie je to botox ani genetika: Čo robí skutočný rozdiel v tom, ako pleť u žien starne?
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
Obrovský hit aj medzi Slovenkami: V čom je výnimočný nový štandard v starostlivosti o pleť?
plnielanu.sk
Byť rodičom je stále
Byť rodičom je stále drahšie: Slováci však môžu dostať o 100 eur viac, máte na ne nárok?
plnielanu.sk
Pláž Dubovica na ostrove
Najčistejšie more, ktoré nemá konkurenciu: Dovolenkový raj Slovákov vám až vyrazí dych!
Domáce

Ekonomika

Nie je to len o Ukrajine a Bruseli: Voliči v Maďarsku trestali aj prepad životnej úrovne a stagnáciu!
Nie je to len o Ukrajine a Bruseli: Voliči v Maďarsku trestali aj prepad životnej úrovne a stagnáciu!
Unikátna štvorprúdovka pri Bratislave: Pozrite si novú diaľnicu, obmedzenia ešte nekončia! (foto)
Unikátna štvorprúdovka pri Bratislave: Pozrite si novú diaľnicu, obmedzenia ešte nekončia! (foto)
Chcete poslať rodičom peniaze z daní? Pozor na chyby a termíny, čas sa kráti!
Chcete poslať rodičom peniaze z daní? Pozor na chyby a termíny, čas sa kráti!
Trhy sú v strehu, ropa prudko zdražuje: Hrozba blokády vyhnala ceny nad 100 dolárov!
Trhy sú v strehu, ropa prudko zdražuje: Hrozba blokády vyhnala ceny nad 100 dolárov!

Šport

Rusi a Bielorusi sa vrátia na scénu: Toto je prvý veľký šport, ktorý im dal absolútnu zelenú
Rusi a Bielorusi sa vrátia na scénu: Toto je prvý veľký šport, ktorý im dal absolútnu zelenú
Vodné športy
Futbaloví rebeli z Nemecka: St. Pauli posiela Trumpovi jasný odkaz ohľadom ceny za mier
Futbaloví rebeli z Nemecka: St. Pauli posiela Trumpovi jasný odkaz ohľadom ceny za mier
Ostatné
Országh prehovoril, ako vyzerá káder na zraze: Po Sýkorovi hlásia príchod ďalšie mená zo zámoria
Országh prehovoril, ako vyzerá káder na zraze: Po Sýkorovi hlásia príchod ďalšie mená zo zámoria
MS v hokeji
V akcii bola aj Nela Lopušanová: Zápas Sloveniek s Talianskom sa skončil divokým výsledkom
V akcii bola aj Nela Lopušanová: Zápas Sloveniek s Talianskom sa skončil divokým výsledkom
Ženský hokej

Auto-moto

TEST: Peugeot 5008 GT mild-hybrid - 7 miest s francúzskym štýlom a časom na všetko
TEST: Peugeot 5008 GT mild-hybrid - 7 miest s francúzskym štýlom a časom na všetko
Klasické testy
TEST: Volkswagen T7 California - pojazdný domček ideálnych rozmerov a schopností
TEST: Volkswagen T7 California - pojazdný domček ideálnych rozmerov a schopností
Klasické testy
TEST: Ford Puma Gen-E - Puma medzi elektromobilmi je ako líška v kurníku
TEST: Ford Puma Gen-E - Puma medzi elektromobilmi je ako líška v kurníku
Klasické testy
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Chystá sa zmena pri prepúšťaní: Novela má pomôcť zamestnancom aj zamestnávateľom!
Chystá sa zmena pri prepúšťaní: Novela má pomôcť zamestnancom aj zamestnávateľom!
Aktuality
Kvôli AI prišlo o prácu viac než 50-tisíc ľudí. Bude horšie? Odborníci varujú!
Kvôli AI prišlo o prácu viac než 50-tisíc ľudí. Bude horšie? Odborníci varujú!
Pracovné prostredie
Priemerné hodinové náklady práce v EÚ rastú: Koľko stojí práca u nás a v zahraničí?
Priemerné hodinové náklady práce v EÚ rastú: Koľko stojí práca u nás a v zahraničí?
Aktuality
Veľký čínsky horoskop: Ktoré znamenia môžu očakávať vyšší plat v tomto roku?
Veľký čínsky horoskop: Ktoré znamenia môžu očakávať vyšší plat v tomto roku?
O práci s humorom

Varenie a recepty

Sirup z mladej žihľavy je zázrak. Ako najlepšie a rýchlo využiť žihľavu, vám poradíme.
Sirup z mladej žihľavy je zázrak. Ako najlepšie a rýchlo využiť žihľavu, vám poradíme.
Super chutný kapustový šalát s mrkvou ako z reštaurácie
Super chutný kapustový šalát s mrkvou ako z reštaurácie
Ako pripraviť vyprážané kura s dokonalou chrumkavou kôrkou: Tajomstvo jedného kroku navyše
Ako pripraviť vyprážané kura s dokonalou chrumkavou kôrkou: Tajomstvo jedného kroku navyše
Rady a tipy
5 jarných šalátov: Zasýtia viac než hlavné jedlo (a máš ich hotové do 20 minút)
5 jarných šalátov: Zasýtia viac než hlavné jedlo (a máš ich hotové do 20 minút)
Rady a tipy

Technológie

VIDEO: Ukrajina má nový námorný dron, ktorý prežije aj tam, kde iné zlyhajú. Lilia sa nestratí ani pod silným rušením signálu
VIDEO: Ukrajina má nový námorný dron, ktorý prežije aj tam, kde iné zlyhajú. Lilia sa nestratí ani pod silným rušením signálu
Armádne technológie
Mnohí Slováci berú tento bežný vitamín preventívne každý deň. Pri vysokých dávkach však môže škodiť, upozorňujú vedci
Mnohí Slováci berú tento bežný vitamín preventívne každý deň. Pri vysokých dávkach však môže škodiť, upozorňujú vedci
Veda a výskum
Netflix vytiahol ďalšie filmové a seriálové pecky. Dorazí horor, mafia aj napätie podľa skutočných udalostí
Netflix vytiahol ďalšie filmové a seriálové pecky. Dorazí horor, mafia aj napätie podľa skutočných udalostí
Filmy a seriály
Jeden z pilierov kozmológie sa znovu otriasol. Nové meranie rozpínania vesmíru nesedí s teóriou
Jeden z pilierov kozmológie sa znovu otriasol. Nové meranie rozpínania vesmíru nesedí s teóriou
Vesmír

Bývanie

Do práčky a sušičky nikdy a vodu len opatrne! Ako vyčistiť koženú bundu od škvŕn, aby vydržala celé roky?
Do práčky a sušičky nikdy a vodu len opatrne! Ako vyčistiť koženú bundu od škvŕn, aby vydržala celé roky?
Premena, ktorou sa môžu inšpirovať aj naše mestské byty. Z tmavého bývania vzniklo skvelé bývanie pre moderný život
Premena, ktorou sa môžu inšpirovať aj naše mestské byty. Z tmavého bývania vzniklo skvelé bývanie pre moderný život
Máte pocit, že spálni ešte niečo chýba? 6 tipov, ako z nej vytvoriť útulné miesto, kam sa budete radi vracať
Máte pocit, že spálni ešte niečo chýba? 6 tipov, ako z nej vytvoriť útulné miesto, kam sa budete radi vracať
Jeden je tradičný, no môže sa poškodiť, druhý drahší, no vydrží veľa. Pozreli sme sa na materiály vhodné do kuchyne
Jeden je tradičný, no môže sa poškodiť, druhý drahší, no vydrží veľa. Pozreli sme sa na materiály vhodné do kuchyne

Pre kutilov

6 znakov, že vám kupované muškáty dlho nevydržia
6 znakov, že vám kupované muškáty dlho nevydržia
Okrasná záhrada
Aj vás trápia holuby na balkóne? Odborník radí, čo na ne naozaj platí
Aj vás trápia holuby na balkóne? Odborník radí, čo na ne naozaj platí
Strecha
Plníte vyvýšený záhon? Túto najdrahšiu chybu robí 90 % záhradkárov. Na dno patrí niečo úplne iné!
Plníte vyvýšený záhon? Túto najdrahšiu chybu robí 90 % záhradkárov. Na dno patrí niečo úplne iné!
Záhrada
Zmeškali ste výsev uhoriek či cukiet? S týmto trikom dobehnete zameškaný čas
Zmeškali ste výsev uhoriek či cukiet? S týmto trikom dobehnete zameškaný čas
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

KVÍZ: Tieto nárečové slová poznali naši starí rodičia: Na 7. otázke stroskotá takmer každý, ako ste na tom vy?
Feminity
KVÍZ: Tieto nárečové slová poznali naši starí rodičia: Na 7. otázke stroskotá takmer každý, ako ste na tom vy?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Donald Trump
Zahraničné
Vojna s Iránom: Varovanie tajných služieb, Trump sa desí Číny! Ak to Peking urobí, bude mať problém
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj varuje Európu: Ukrajina kľúčom k bezpečnosti, Rusko čelí obvineniam z vojnových zločinov
Muž ukazuje znak víťazstva,
Zahraničné
ONLINE USA a Irán po rokovaniach: Výrazný posun, no dohoda stále v nedohľadne
Neplnoletý mladík po návrate
Zahraničné
Neplnoletý mladík po návrate domov zavolal políciu na vlastnú MATKU: Bola viac opitá ako ja! Posťažoval sa

Ďalšie zo Zoznamu