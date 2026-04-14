ONLINE USA a Irán po rokovaniach: Výrazný posun, no dohoda stále v nedohľadne

WASHINGTON - Medzi Spojenými štátmi a USA pokračuje aj po neúspešných rokovaniach v Islamabade určitá forma komunikácie, informovali v pondelok americké médiá a agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenovaných predstaviteľov. Prezident USA Donald Trump vyjadril presvedčenie, že Irán sa chce so Spojenými štátmi dohodnúť.
6:38 Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok v príhovore pri príležitosti Dňa pamiatky na holokaust a hrdinstvo (Jom ha-šoa) vyhlásil, že Izrael spoločne so Spojenými štátmi zasadili iránskemu vedeniu „najsilnejšiu ranu“, akú kedy zažilo. Informuje o tom agentúra AFP.
„Zasadili sme najsilnejšiu ranu v dejinách tohto režimu. Je slabší ako kedykoľvek predtým,“ uviedol Netanjahu počas ceremónie pri pamätníku obetí a hrdinov holokaustu Jad va-šem v Jeruzaleme. Doplnil, že už „dva a pol roka systematicky ničia iránsku os zla v Gaze, Libanone, Sýrii, Jemene a na Západnom brehu Jordánu“. „Keby sme nekonali, názvy ako Natanz, Fordó, Isfahán a Parčín sa mohli stať synonymom hrôzy, ako Osvienčim, Treblinka, Majdanek a Sobibor,“ prirovnal Netanjahu iránske jadrové zariadenia k nacistickým vyhladzovacím táborom.
6:00 Spojené štáty v rozhovoroch s Iránom dosiahli značný pokrok. V rozhovore so stanicou Fox News to v noci na dnes vyhlásil americký viceprezident J. D. Vance, ktorý viedol rokovania v pakistanskej metropole Islamabad za americkú stranu. Rozhovory sa skončili v nedeľu bez dohody, podľa Vanceho je teraz na Teheráne, aby konal.
Vance tiež povedal, že USA očakávajú, že Irán urobí pokrok v otvorení Hormuzského prielivu, ktorý je kľúčovou tepnou pre vývoz ropy a zemného plynu zo štátov Perzského zálivu. Viceprezident zároveň varoval, že ak tak Teherán neurobí, rozhovory sa zmenia. "Naozaj si myslím, že lopta je na iránskej strane ihriska, pretože sme na stôl položili naozaj hodne. Tiež sme úplne vyjasnili naše hranice," citoval Reuters Vanceho.
Medzi Spojenými štátmi a USA pokračuje aj po neúspešných rokovaniach v Islamabade určitá forma komunikácie, informovali v pondelok americké médiá a agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenovaných predstaviteľov. Prezident USA Donald Trump vyjadril presvedčenie, že Irán sa chce so Spojenými štátmi dohodnúť. „Medzi USA a Iránom sú neustále kontakty a pokrok v snahe dosiahnuť dohodu,“ citoval amerického predstaviteľa agentúra Reuters. Podľa stanice CNN Trumpova administratíva interne rokuje o podrobnostiach možného druhého stretnutia s iránskymi predstaviteľmi ešte predtým, ako sa budúci týždeň skončí platnosť súčasného prímeria.
Rozhovory v pakistanskom Islamabade, pri ktorých americkú delegáciu viedol viceprezident J. D. Vance a sprostredkovával Pakistan, sa po 21 hodinách skončili bez dohody. Vance podrobnosti odmietol konkretizovať, uviedol len, že kľúčovou otázkou je jadrový program Iránu a že USA požadujú, aby Teherán súhlasil s tým, že sa zriekne údajných snáh získať jadrovú zbraň.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v telefonickom rozhovore so svojím francúzskym náprotivkom Jeanom-Noëlom Barrotom povedal, že počas rokovaní s USA došlo v mnohých otázkach k posunu, avšak amerických vyjednávačov obvinil z toho, že svojimi „prehnanými požiadavkami a neustále sa meniacim postojom“ zabránili dosiahnutiu dohody. Arákčí aj Barrot podľa vyhlásenia iránskeho ministerstva zahraničných vecí zdôraznili význam pokračovania rokovaní o možnom ukončení vojny na Blízkom východe, ktorú vyvolali americké a izraelské údery na Irán koncom februára.
Poradcovia amerického prezidenta teraz podľa CNN zvažujú možné dátumy a miesta konania ďalších rokovaní s Iránom v prípade, že by v súčasnej komunikácii došlo v najbližších dňoch k pokroku. Tieto diskusie v rámci Trumpovej administratívy označil zdroj americkej televízie za predbežné. „Musíme byť pripravení rýchlo niečo zorganizovať, ak by sa situácia vyvinula týmto smerom,“ uviedol ten istý predstaviteľ.
Ešte predtým, ako sa obe strany napokon dohodli na stretnutí v Islamabade, sa uvažovalo aj o viacerých ďalších lokalitách - vrátane Ženevy, Viedne a Istanbulu. Okrem Islamabadu je údajne na stole opäť aj Ženeva. Predstavitelia americkej vlády podľa CNN naďalej veria, že je možné nájsť diplomatické riešenie s Iránom. V hre je podľa stanice aj možnosť predĺženie prímeria, v závislosti od tempa rokovaní. Trump v pondelok novinárom v Bielom dome povedal, že mu dopoludnia zavolali „správne osoby“ z Iránu, ktoré sa snažia o dosiahnutie dohody. Prezident je podľa svojich slov presvedčený, že sa Teherán napokon svojich jadrových ambícií vzdá.
USA požiadali Irán, aby na 20 rokov prestal s obohacovaním uránu
Spojené štáty počas víkendových rokovaní v pakistanskom Islamabade požiadali Irán, aby na 20 rokov prestal s obohacovaním uránu. Informáciu priniesol spravodajský web Axios a denník Wall Street Journal (WSJ) s odvolavním sa na svoje zdroje, píše agentúra DPA.
Požiadavka podľa amerických médií predstavuje zmiernenie postoja USA, keďže prezident Donald Trump dosiaľ trval na zastavení obohacovania uránu Iránom bez časového ohraničenia. Teherán túto požiadavku údajne kontroval kratším obdobím. Podľa Axiosu šlo o „jednociferné číslo“ a podľa WSJ o „pár rokov“. Iránski predstavitelia tiež údajne odmietli americkú požiadavku úplne sa vzdať svojich zásob vysoko obohateného uránu, ktoré zrejme skladujú hlboko pod jadrovými zariadeniami.
Víkendové rokovania medzi USA a Iránom sa skončili bez dosiahnutia dohody. Trump uviedol, že hlavným sporným bodom je americká požiadavka, aby Irán nikdy nezískal jadrovú zbraň. „Ak nebudú súhlasiť, dohoda nebude,“ uviedol šéf Bieleho domu.