Pondelok6. apríl 2026, meniny má Irena, zajtra Zoltán

ONLINE Izrael zabil vodcu iránskych revolučných gárd, Irán pritvrdzuje! Hrozí masívnymi škodami a stratami

Madžíd Chademí
Madžíd Chademí (Zdroj: X/KERLIDOU Yves)
© Zoznam/ © Zoznam/
ČTK, TASR

TEHERÁN -  Iránske revolučné gardy (IRGC) oznámili, že pri americko-izraelskom útoku zahynul šéf jej spravodajskej služby Madžíd Chademí. Informujú o tom agentúry AFP a TASS. Situáciu sledujeme online.

Naživo z Blízkeho východu:

ONLINE

12:09 Nečinnosť Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) „podnecuje agresiu“ proti jadrovým zariadeniam v Iráne, uviedol v pondelok vedúci Iránskej organizácie pre atómovú energiu (AEOI) Mohammad Eslámí v liste adresovanom šéfovi MAAE. Upozornila na to agentúra Reuters.

11:48 Iránske médiá v pondelok informovali, že v krajine popravili muža odsúdeného za pokus o vlámanie sa do vojenského zariadenia v Teheráne. Incident sa odohral počas protestov, ktoré sa v Iráne konali v januári. Tri ďalšie osoby spojené s týmto prípadom boli popravené minulý týždeň. Informujú o tom agentúry Reuters a DPA.

11:21 „Generálmajor Madžíd Chademí, mocný a vzdelaný šéf spravodajskej služby Zboru islamských revolučných gárd, bol dnes na úsvite umučený pri zločinnom teroristickom útoku americko-sionistického nepriateľa...“ uviedli IRGC v príspevku na svojom telegramovom kanáli. IRGC nezverejnili miesto, kde bol zabitý. Viacero náletov však v pondelok skoro ráno cielilo na obytné oblasti okolo iránskeho hlavného mesta Teherán. Zomrelo pri nich viac ako 25 ľudí.

Jeden z ranných náletov bol podľa agentúry AP zameraný na Teheránsku technologickú univerzitu Šaríf, kde iránske médiá informovali o poškodení budov, ako aj na miesto distribúcie zemného plynu pri univerzitnom kampuse. Cieľ útoku v areáli univerzity nie je bezprostredne jasný. Budovy sú prázdne, pretože vojna prinútila všetky školy v krajine prejsť na online vyučovanie. Viaceré krajiny však na univerzitu uvalili sankcie pre spoluprácu s ozbrojenými zložkami, najmä na programe balistických rakiet, ktorý kontrolujú IRGC

10:25 Irán a Spojené štáty dostali od sprostredkovateľov návrh na uzavretie 45-dňového prímeria a znovuotvorenie Hormuzského prielivu. Cieľom je nájsť spôsob, ako ukončiť súčasnú vojnu, uviedli pre agentúru AP dvaja blízkovýchodní predstavitelia.

09:52 Iránsky námestník ministra zahraničných vecí Kazem Gharibabádí v pondelok vyhlásil, že hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa o útokoch na elektrárne a mosty v Iráne by sa mohli považovať za vojnové zločiny. Informuje o tom agentúra AFP. „Americký prezident sa ako najvyšší predstaviteľ svojej krajiny verejne vyhrážal spáchaním vojnových zločinov,“ uviedol Gharibabádí v príspevku na sieti X. Odvolal sa na ustanovenia medzinárodného práva, ktoré by mohli byť porušené.

09:15 Spojené arabské emiráty v pondelok uviedli, že padajúce trosky zo zachyteného útoku zranili jednu osobu v priemyselnej zóne Abú Zabí. Informuje o tom agentúra AFP. „Incident mal za následok stredne ťažké zranenia ghanského štátneho príslušníka“ v oblasti Musaffa v Abú Zabí po úspešnom zachytení systémami protivzdušnej obrany, uviedla mediálna kancelária vlády emirátu na portáli X.

06:34 Plavebný režim v Hormuzskom prielive sa už nikdy nevráti do pôvodného stavu, najmä pre USA a Izrael. Vo svojom príspevku na sociálnej sieti X to v nedeľu uviedlo námorníctvo iránskych Revolučných gárd (IRGC), ktoré dodalo, že v záverečnej fáze sú prípravy na zavedenie „nového poriadku“ pre Perzský záliv. Informuje o tom televízia al-Džazíra.

06:10 Irán sľúbil oveľa ničivejšiu a rozsiahlejšiu odvetu v prípade ďalších americko-izraelských útokov na civilnú infraštruktúru, informovala dnes s odvolaním sa jeho vojenské velenie agentúra AFP. Americký prezident Donald Trump v nedeľu znovu pohrozil Teheránu útokmi na iránske elektrárne a mosty, ak neuvoľní Hormuzský prieliv. Iránska diplomacia Trumpovu hrozbu označila za podnecovanie k vojnovým zločinom a zločinom proti ľudskosti, napísal server katarskej televízie Al-Džazíra. 

"Ak budú útoky proti civilným cieľom pokračovať, ďalšie fázy našich útočných a odvetných operácií budú oveľa ničivejšie a rozsiahlejšie a straty a škody... budú desaťnásobné," pohrozil hovorca iránskeho vojenského velenia podľa AFP.

Hovorca iránskeho ministerstva zahraničia Esmaíl Baghaí, ktorého citovala televízia Al-Džazíra, uviedol, že iránske ozbrojené zložky budú útočiť na podobnú infraštruktúru, ktorú vlastnia či ktorá je nejakým spôsobom spojená so Spojenými štátmi či "napomáha ich agresii voči Iránu". Reagoval tak na posledné Trumpove hrozby, ktoré označil za podnecovanie k vojnovým zločinom, zločinom proti ľudskosti i k podnecovaniu ku genocíde. Keďže útoky na kritickú infraštruktúru krajiny by ohrozili celý národ, povedal Baghaí. "V utorok bude v Iráne Deň elektrární a Deň mostov, všetko v jednom... Otvoríte ten zasraný prieliv, vy šialení bastardi, alebo budete žiť v pekle," napísal v nedeľu Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. Potom na nej zverejnil príspevok, v ktorom stálo iba "utorok, 20: 00 ET", čo je streda 02: 00 SELČ. Niektoré médiá to vykladajú tak, že dal Teheránu ďalších 24 hodín.

V sobotu americký prezident vyhlásil, že Irán má 48 hodín na uzavretie dohody alebo uvoľnenie prielivu kľúčového pre prepravu ropy a plynu z Perzského zálivu, inak podľa neho krajina zažije peklo. V telefonickom rozhovore s Fox News v nedeľu Trump povedal, že Irán rokuje a že verí v uzavretie dohody v pondelok. Trump dal ultimátum Iránu už 21. marca, keď mu pohrozil zničením elektrární, ak do 48 hodín úplne neuvoľní pre bezpečnú plavbu Hormuzský prieliv. Tieto útoky nariadil 23. marca odložiť o päť dní, čo zdôvodnil rozhovormi o ukončení vojny. Neskôr oznámil, že odkladá útoky na elektrárne o ďalších desať dní, a to do pondelka 6. apríla.

Aj v noci na dnes pokračovali americko-izraelské útoky na Irán a iránske odvetné údery na Izrael. Podľa spravodajcu televízie Al-Džazíra v predchádzajúcich hodinách útočili Spojené štáty a Izrael na viac ako desať iránskych miest vrátane Teheránu. Najmenej päť ľudí bolo podľa agentúry AP zabitých nad ránom pri leteckom útoku na obytný dom v iránskom meste Kom. Varovné sirény v noci zneli niekoľkokrát tiež v Izraeli. Protivzdušná obrana odrazila opäť niekoľko iránskych striel tiež v Spojených arabských emirátoch a v Kuvajte.

USA a Izrael začali bombardovať Irán 28. februára, čo americký prezident Donald Trump i izraelský premiér Benjamin Netanjahu odôvodnili tým, že Irán predstavuje pre ich krajiny hrozbu, najmä preto, že sa jeho vedenie snaží získať jadrovú zbraň. To ale tamojší teokratický režim popiera. Irán v odvete útočí na Izrael a krajiny v Perzskom zálive, kde sú americké základne, a na tamojšiu priemyselnú, najmä ropnú infraštruktúru. Pomáhajú mu proiránske milície v Iraku a na Izrael útočia tiež libanonské militantné hnutie Hizballáh či jemenskí povstalci. Izraelská armáda tiež zosilnela útoky na Libanon, kde cieli na Hizballáh a kde minulý mesiac na juhu začala inváziu.

Viac o téme: VojnaOdvetaútok USAIránHormuzský prielivIzrael
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Donald Trump
Trump predĺžil ultimátum Iránu: Na otvorenie Hormuzského prielivu dal čas do utorka večera
Zahraničné
Rokovania o strategickej úžine:
Rokovania o strategickej úžine: Omán a Irán riešia, ako obnoviť svetové dodávky energií
Zahraničné
Irán uvoľňuje blokádu pre
Irán uvoľňuje blokádu pre lode z Iraku: Hormuzský prieliv však pre nepriateľov zostáva uzavretý
Zahraničné
Americký prezident Donald
ONLINE Hrozivé slová Trumpa: Irán má už len 48 hodín na dohodu, inak sa naň znesie peklo
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Vanessa Sarköziová oznámila, že čaká dieťa
Vanessa Sarköziová oznámila, že čaká dieťa
Prominenti
Veľkonočná šibačka a oblievačka s DHZ Oškerda
Veľkonočná šibačka a oblievačka s DHZ Oškerda
Správy
Tradičná oblievačka FS Šarišanu na Veľkonočný pondelok
Tradičná oblievačka FS Šarišanu na Veľkonočný pondelok
Správy

Domáce správy

Dopravný chaos na diaľnici
Dopravný chaos na diaľnici D1! Polícia upozorňuje na zhustenú premávku
Domáce
Zverejnili nový rebríček TOP
Zverejnili nový rebríček TOP škôl na Slovensku: Tesne pri vrchole je aj Zemplín či Žilina, našli ste tu svoju?
Domáce
Polícia SR bude dohladia
Polícia SR VARUJE: Šibači POZOR, počas dnešného dňa nezabudnite na TOTO! Hrozia vysoké POKUTY
Domáce
MIMORIADNA TRAGÉDIA na Veľkú noc: Auto s mladými ľuďmi a deťmi roztrhlo: Hlásia viacero mŕtvych a ranených
MIMORIADNA TRAGÉDIA na Veľkú noc: Auto s mladými ľuďmi a deťmi roztrhlo: Hlásia viacero mŕtvych a ranených
Senica

Zahraničné

FOTO Maďarský premiér Viktor Orbán
Orbán skontroloval plynovod, pri ktorom našli BOMBU: Môže to mať vážnejšie DOPADY ako nedostatok ropy!
Zahraničné
Panika na palube! Výletná
Panika na palube! Výletná loď narazila na útes na Fidži, cestujúcich evakuovali
Zahraničné
FOTO Madžíd Chademí
ONLINE Izrael zabil vodcu iránskych revolučných gárd, Irán pritvrdzuje! Hrozí masívnymi škodami a stratami
Zahraničné
FOTO pohľad na Zem z
Misia Artemis 2 prepisuje históriu! Posádka sa dostala NAJĎALEJ od Zeme v histórii ľudstva
Zahraničné

Prominenti

Lucie Bílá a Radek
Tajná svadba Lucie Bílej otvorila staré rany! Radek vymazal otca zo života: Toto sa nedá odpustiť
Domáci prominenti
FOTO Dcéra Brucea Willisa a
Dcéra Brucea Willisa a Demi More vyvolala vlnu pobúrenia: Rumer nezaujala herectvom, tak robí toto?!
Zahraniční prominenti
Mama, ožeň ma -
Lenka šokovala ženíchov: Jej najdlhší sex trval... To nemôže byť so živým človekom!
Domáci prominenti
Móda z Met Gala.
Slávny spevák pobavil outfitom: Pharell, zabudol si sa prezuť?!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Kam za najlepším jedlom:
Kam za najlepším jedlom: Tieto mestá musí navštíviť každý gurmán
dromedar.sk
Klamem rodinám do očí:
Klamem rodinám do očí: Súdna lekárka odhaľuje prípady, ktoré sú HORŠIE NEŽ HOROR! Zdvihne sa vám žalúdok
Zaujímavosti
Máte ho v chladničke
Máte ho v chladničke aj vy? BEŽNÁ POTRAVINA môže skrývať spúšťač Parkinsonovej choroby! POZOR na to, čo jete
Zaujímavosti
Morská panna alebo démon
Morská panna alebo démon z pekla? Z TÝCHTO záberov z Japonska vám naskočí husia koža! Mýty ožívajú...
Zaujímavosti

Dobré správy

Pomoc, ktorá vám všetko
Pomoc, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
hashtag.sk
Zdroj: Shutterstock
Máte peniaze na účte? Odborníci upozorňujú, že môžete prichádzať o stovky eur
Domáce
Zdroj: Getty Images
Toto je na Slovensku novým trendom: Zapája sa doňho aj čoraz viac žien
feminity.sk
Zdroj: Getty Images
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Domáce

Ekonomika

Priemerný dôchodok takmer 800 eur mesačne? Pozrite sa, koľko seniori na Slovensku v skutočnosti dostávajú!
Priemerný dôchodok takmer 800 eur mesačne? Pozrite sa, koľko seniori na Slovensku v skutočnosti dostávajú!
Z kráľovského dedičstva oči pre plač: Vdova po britskom Billovi Gatesovi prišla o manžela, dcéru a teraz aj celý majetok! (foto)
Z kráľovského dedičstva oči pre plač: Vdova po britskom Billovi Gatesovi prišla o manžela, dcéru a teraz aj celý majetok! (foto)
Najmodernejšie električkové depo je v Košiciach: Pozrite si projekt za desiatky miliónov eur! (foto)
Najmodernejšie električkové depo je v Košiciach: Pozrite si projekt za desiatky miliónov eur! (foto)
Ako utratí svoje miliardy? Warren Buffett mení plán, ako rozdá svoj majetok!
Ako utratí svoje miliardy? Warren Buffett mení plán, ako rozdá svoj majetok!

Šport

Koniec víťaznej eufórie? Prokuratúra ide po krku Pogačarovi za hazard na koľajách
Koniec víťaznej eufórie? Prokuratúra ide po krku Pogačarovi za hazard na koľajách
Okolo Flámska
Kane nastúpi aj na vozíku! Kimmichov mrazivý odkaz Realu pred bitkou o Európu
Kane nastúpi aj na vozíku! Kimmichov mrazivý odkaz Realu pred bitkou o Európu
Liga majstrov
FOTO Obrovský výsledok slovenskej reprezentantky na svetovej scéne: Som veľmi šťastná!
FOTO Obrovský výsledok slovenskej reprezentantky na svetovej scéne: Som veľmi šťastná!
Gymnastika
Po ôsmich víťazstvách prvá prehra: Slafkovský s tímom sa nezmohli ani na gól a Devils s Nemcom oslavujú
Po ôsmich víťazstvách prvá prehra: Slafkovský s tímom sa nezmohli ani na gól a Devils s Nemcom oslavujú
NHL

Auto-moto

FOTO: Kia EV2 - konečne lacný elektromobil? EV2 chce slúžiť masám
FOTO: Kia EV2 - konečne lacný elektromobil? EV2 chce slúžiť masám
Predstavujeme
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
Predstavujeme
NDS rozbehla súťaž na dva úseky R2 na juhu
NDS rozbehla súťaž na dva úseky R2 na juhu
Doprava
TEST: Mini Cooper JCW Cabrio - lepší kabriolet neexistuje. Iba väčší
TEST: Mini Cooper JCW Cabrio - lepší kabriolet neexistuje. Iba väčší
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Ste negativisti? Objavte spôsob, ako vyjsť zo začarovaného kruhu a zmeniť svoj pracovný život
Ste negativisti? Objavte spôsob, ako vyjsť zo začarovaného kruhu a zmeniť svoj pracovný život
Motivácia a inšpirácia
10 vecí, ktoré v starobe najviac ľutujeme – a ako sa im vyhnúť už dnes
10 vecí, ktoré v starobe najviac ľutujeme – a ako sa im vyhnúť už dnes
Motivácia a inšpirácia
Toto je pravidlo, ako robiť najlepšie rozhodnutia: Odborníci ho používajú každý deň
Toto je pravidlo, ako robiť najlepšie rozhodnutia: Odborníci ho používajú každý deň
Rady, tipy a triky
Toto robí väčšina ľudí zle: 6 tipov, ako si nájsť novú prácu ešte do leta
Toto robí väčšina ľudí zle: 6 tipov, ako si nájsť novú prácu ešte do leta
Hľadám prácu

Varenie a recepty

Jediný šalát, ktorý chutí každému bez výnimky. Podávam ho k sviatočnému stolu.
Jediný šalát, ktorý chutí každému bez výnimky. Podávam ho k sviatočnému stolu.
Toto je ten najlepší hrášok do veľkonočného zemiakového šalátu: Ako čerstvý aj mimo sezónu!
Toto je ten najlepší hrášok do veľkonočného zemiakového šalátu: Ako čerstvý aj mimo sezónu!
Mrkvová torta s polevou
Mrkvová torta s polevou
Torty
Plnené vajcia s avokádom a lososom
Plnené vajcia s avokádom a lososom
Jednohubky

Technológie

Vedci odhalili, prečo má chrípka a COVID-19 u starších ľudí často ťažký priebeh, zatiaľ čo mladí to zvládnu hravo
Vedci odhalili, prečo má chrípka a COVID-19 u starších ľudí často ťažký priebeh, zatiaľ čo mladí to zvládnu hravo
Veda a výskum
Vedci po prvýkrát v histórii pozorovali „tmavé body“, ktoré sa pohybujú rýchlejšie ako svetlo. Na prvý pohľad to vyzerá ako problém pre Einsteina
Vedci po prvýkrát v histórii pozorovali „tmavé body“, ktoré sa pohybujú rýchlejšie ako svetlo. Na prvý pohľad to vyzerá ako problém pre Einsteina
Veda a výskum
Americká armáda začala vyrábať vlastnú verziu iránskeho Shahedu. Pentagon tým priznáva, že drahé zbrane samy nestačia
Americká armáda začala vyrábať vlastnú verziu iránskeho Shahedu. Pentagon tým priznáva, že drahé zbrane samy nestačia
Armádne technológie
Nad Iránom zostrelili čínsky útočný dron. Do konfliktu sa mohla zapojiť ďalšia krajina
Nad Iránom zostrelili čínsky útočný dron. Do konfliktu sa mohla zapojiť ďalšia krajina
Moderná vojna a konflikty

Bývanie

Keď dcéra odišla z domu, pustili sa do veľkej zmeny. Aj takto to môže vyzerať, keď sa rodičia rozhodnú bývať po svojom
Keď dcéra odišla z domu, pustili sa do veľkej zmeny. Aj takto to môže vyzerať, keď sa rodičia rozhodnú bývať po svojom
Rovné biele línie sú nuda, chceme teplo a nostalgiu! Retro zo 70. rokov sa vracia, takto ho môžete použiť u seba doma
Rovné biele línie sú nuda, chceme teplo a nostalgiu! Retro zo 70. rokov sa vracia, takto ho môžete použiť u seba doma
Kúpeľne ako stvorené na dobrý relax: 8 inšpiratívnych dizajnov, ktoré vyzerajú ako domáce wellness
Kúpeľne ako stvorené na dobrý relax: 8 inšpiratívnych dizajnov, ktoré vyzerajú ako domáce wellness
Vyzerá ako skromný dom, kým ho nezbadáte z druhej strany. Nazvali ho Kríž, ale pre iné dôvody, ako by ste čakali
Vyzerá ako skromný dom, kým ho nezbadáte z druhej strany. Nazvali ho Kríž, ale pre iné dôvody, ako by ste čakali

Pre kutilov

Prvý jarný strih živého plota: Ako na hustý a zelený plot od zeme?
Prvý jarný strih živého plota: Ako na hustý a zelený plot od zeme?
Okrasná záhrada
5 najväčších mýtov o jarnom trávniku, ktorým netreba veriť
5 najväčších mýtov o jarnom trávniku, ktorým netreba veriť
Okrasná záhrada
Mali len pár hodín na rozhodnutie: Ako manželia zachránili ruinu z roku 1870 a dali jej nový život
Mali len pár hodín na rozhodnutie: Ako manželia zachránili ruinu z roku 1870 a dali jej nový život
Chalupa
Veľkonočný budíček v záhrade: Čo musíte stihnúť, kým odkvitnú zlatovky?
Veľkonočný budíček v záhrade: Čo musíte stihnúť, kým odkvitnú zlatovky?
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tri generácie: Adriana Sklenaříková ukázala mamu, v náročnom životnom období je pre ňu veľkou oporou
Zahraničné celebrity
Tri generácie: Adriana Sklenaříková ukázala mamu, v náročnom životnom období je pre ňu veľkou oporou
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Maďarský premiér Viktor Orbán
Zahraničné
Orbán skontroloval plynovod, pri ktorom našli BOMBU: Môže to mať vážnejšie DOPADY ako nedostatok ropy!
Zverejnili nový rebríček TOP
Domáce
Zverejnili nový rebríček TOP škôl na Slovensku: Tesne pri vrchole je aj Zemplín či Žilina, našli ste tu svoju?
Polícia SR bude dohladia
Domáce
Polícia SR VARUJE: Šibači POZOR, počas dnešného dňa nezabudnite na TOTO! Hrozia vysoké POKUTY
Madžíd Chademí
Zahraničné
ONLINE Izrael zabil vodcu iránskych revolučných gárd, Irán pritvrdzuje! Hrozí masívnymi škodami a stratami

Ďalšie zo Zoznamu