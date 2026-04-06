ONLINE Izrael zabil vodcu iránskych revolučných gárd, Irán pritvrdzuje! Hrozí masívnymi škodami a stratami

TEHERÁN - Iránske revolučné gardy (IRGC) oznámili, že pri americko-izraelskom útoku zahynul šéf jej spravodajskej služby Madžíd Chademí. Informujú o tom agentúry AFP a TASS. Situáciu sledujeme online.
12:09 Nečinnosť Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) „podnecuje agresiu“ proti jadrovým zariadeniam v Iráne, uviedol v pondelok vedúci Iránskej organizácie pre atómovú energiu (AEOI) Mohammad Eslámí v liste adresovanom šéfovi MAAE. Upozornila na to agentúra Reuters.
11:48 Iránske médiá v pondelok informovali, že v krajine popravili muža odsúdeného za pokus o vlámanie sa do vojenského zariadenia v Teheráne. Incident sa odohral počas protestov, ktoré sa v Iráne konali v januári. Tri ďalšie osoby spojené s týmto prípadom boli popravené minulý týždeň. Informujú o tom agentúry Reuters a DPA.
11:21 „Generálmajor Madžíd Chademí, mocný a vzdelaný šéf spravodajskej služby Zboru islamských revolučných gárd, bol dnes na úsvite umučený pri zločinnom teroristickom útoku americko-sionistického nepriateľa...“ uviedli IRGC v príspevku na svojom telegramovom kanáli. IRGC nezverejnili miesto, kde bol zabitý. Viacero náletov však v pondelok skoro ráno cielilo na obytné oblasti okolo iránskeho hlavného mesta Teherán. Zomrelo pri nich viac ako 25 ľudí.
Jeden z ranných náletov bol podľa agentúry AP zameraný na Teheránsku technologickú univerzitu Šaríf, kde iránske médiá informovali o poškodení budov, ako aj na miesto distribúcie zemného plynu pri univerzitnom kampuse. Cieľ útoku v areáli univerzity nie je bezprostredne jasný. Budovy sú prázdne, pretože vojna prinútila všetky školy v krajine prejsť na online vyučovanie. Viaceré krajiny však na univerzitu uvalili sankcie pre spoluprácu s ozbrojenými zložkami, najmä na programe balistických rakiet, ktorý kontrolujú IRGC
10:25 Irán a Spojené štáty dostali od sprostredkovateľov návrh na uzavretie 45-dňového prímeria a znovuotvorenie Hormuzského prielivu. Cieľom je nájsť spôsob, ako ukončiť súčasnú vojnu, uviedli pre agentúru AP dvaja blízkovýchodní predstavitelia.
09:52 Iránsky námestník ministra zahraničných vecí Kazem Gharibabádí v pondelok vyhlásil, že hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa o útokoch na elektrárne a mosty v Iráne by sa mohli považovať za vojnové zločiny. Informuje o tom agentúra AFP. „Americký prezident sa ako najvyšší predstaviteľ svojej krajiny verejne vyhrážal spáchaním vojnových zločinov,“ uviedol Gharibabádí v príspevku na sieti X. Odvolal sa na ustanovenia medzinárodného práva, ktoré by mohli byť porušené.
09:15 Spojené arabské emiráty v pondelok uviedli, že padajúce trosky zo zachyteného útoku zranili jednu osobu v priemyselnej zóne Abú Zabí. Informuje o tom agentúra AFP. „Incident mal za následok stredne ťažké zranenia ghanského štátneho príslušníka“ v oblasti Musaffa v Abú Zabí po úspešnom zachytení systémami protivzdušnej obrany, uviedla mediálna kancelária vlády emirátu na portáli X.
06:34 Plavebný režim v Hormuzskom prielive sa už nikdy nevráti do pôvodného stavu, najmä pre USA a Izrael. Vo svojom príspevku na sociálnej sieti X to v nedeľu uviedlo námorníctvo iránskych Revolučných gárd (IRGC), ktoré dodalo, že v záverečnej fáze sú prípravy na zavedenie „nového poriadku“ pre Perzský záliv. Informuje o tom televízia al-Džazíra.
06:10 Irán sľúbil oveľa ničivejšiu a rozsiahlejšiu odvetu v prípade ďalších americko-izraelských útokov na civilnú infraštruktúru, informovala dnes s odvolaním sa jeho vojenské velenie agentúra AFP. Americký prezident Donald Trump v nedeľu znovu pohrozil Teheránu útokmi na iránske elektrárne a mosty, ak neuvoľní Hormuzský prieliv. Iránska diplomacia Trumpovu hrozbu označila za podnecovanie k vojnovým zločinom a zločinom proti ľudskosti, napísal server katarskej televízie Al-Džazíra.
"Ak budú útoky proti civilným cieľom pokračovať, ďalšie fázy našich útočných a odvetných operácií budú oveľa ničivejšie a rozsiahlejšie a straty a škody... budú desaťnásobné," pohrozil hovorca iránskeho vojenského velenia podľa AFP.
Hovorca iránskeho ministerstva zahraničia Esmaíl Baghaí, ktorého citovala televízia Al-Džazíra, uviedol, že iránske ozbrojené zložky budú útočiť na podobnú infraštruktúru, ktorú vlastnia či ktorá je nejakým spôsobom spojená so Spojenými štátmi či "napomáha ich agresii voči Iránu". Reagoval tak na posledné Trumpove hrozby, ktoré označil za podnecovanie k vojnovým zločinom, zločinom proti ľudskosti i k podnecovaniu ku genocíde. Keďže útoky na kritickú infraštruktúru krajiny by ohrozili celý národ, povedal Baghaí. "V utorok bude v Iráne Deň elektrární a Deň mostov, všetko v jednom... Otvoríte ten zasraný prieliv, vy šialení bastardi, alebo budete žiť v pekle," napísal v nedeľu Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. Potom na nej zverejnil príspevok, v ktorom stálo iba "utorok, 20: 00 ET", čo je streda 02: 00 SELČ. Niektoré médiá to vykladajú tak, že dal Teheránu ďalších 24 hodín.
V sobotu americký prezident vyhlásil, že Irán má 48 hodín na uzavretie dohody alebo uvoľnenie prielivu kľúčového pre prepravu ropy a plynu z Perzského zálivu, inak podľa neho krajina zažije peklo. V telefonickom rozhovore s Fox News v nedeľu Trump povedal, že Irán rokuje a že verí v uzavretie dohody v pondelok. Trump dal ultimátum Iránu už 21. marca, keď mu pohrozil zničením elektrární, ak do 48 hodín úplne neuvoľní pre bezpečnú plavbu Hormuzský prieliv. Tieto útoky nariadil 23. marca odložiť o päť dní, čo zdôvodnil rozhovormi o ukončení vojny. Neskôr oznámil, že odkladá útoky na elektrárne o ďalších desať dní, a to do pondelka 6. apríla.
Aj v noci na dnes pokračovali americko-izraelské útoky na Irán a iránske odvetné údery na Izrael. Podľa spravodajcu televízie Al-Džazíra v predchádzajúcich hodinách útočili Spojené štáty a Izrael na viac ako desať iránskych miest vrátane Teheránu. Najmenej päť ľudí bolo podľa agentúry AP zabitých nad ránom pri leteckom útoku na obytný dom v iránskom meste Kom. Varovné sirény v noci zneli niekoľkokrát tiež v Izraeli. Protivzdušná obrana odrazila opäť niekoľko iránskych striel tiež v Spojených arabských emirátoch a v Kuvajte.
USA a Izrael začali bombardovať Irán 28. februára, čo americký prezident Donald Trump i izraelský premiér Benjamin Netanjahu odôvodnili tým, že Irán predstavuje pre ich krajiny hrozbu, najmä preto, že sa jeho vedenie snaží získať jadrovú zbraň. To ale tamojší teokratický režim popiera. Irán v odvete útočí na Izrael a krajiny v Perzskom zálive, kde sú americké základne, a na tamojšiu priemyselnú, najmä ropnú infraštruktúru. Pomáhajú mu proiránske milície v Iraku a na Izrael útočia tiež libanonské militantné hnutie Hizballáh či jemenskí povstalci. Izraelská armáda tiež zosilnela útoky na Libanon, kde cieli na Hizballáh a kde minulý mesiac na juhu začala inváziu.