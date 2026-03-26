Násile k ženám zo strany policajtov? Štát musí zaplatiť viac ako 28-tisíc eur

BRUSEL - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v prípade Sloveniek Kataríny Kuruovej a Heleny Horváthovej proti Slovenskej republike nariadil SR vyplatiť celkovo 28.560 eur. Dôvodom je porušenie článku 3 Európskeho dohovoru o ľudských právach o zákaze mučenia a článku 14 o zákaze diskriminácie. Informuje rozsudok ESĽP zverejnený vo štvrtok.
Tento prípad sa týka incidentu medzi zmienenými dvoma žiadateľkami - sestrami rómskeho pôvodu - a políciou, ku ktorému došlo 23. júla 2019. Polícia v daný deň zadržala tieto ženy v obci Milhosť na východe Slovenska a predviedla ich na policajné oddelenie v obci Čaňa, kde boli až do skorých ranných hodín nasledujúceho dňa. Počas zadržania ich nik nevypočul a v záznamoch o zadržaní ich podľa rozsudku ESĽP opisovali ako „tlupu miestnych Rómok“.
Navrhovateľky hovoria o násilí zo strany policajtov
Navrhovateľky vo svojej žiadosti hovoria o násilí zo strany policajtov, ktoré označili za „neoprávnené, neprimerané a založené zo zaujatosti voči nim“. Vyšetrovanie použitia takejto sily nebolo podľa nich dôkladné a nezávislé. Kuruová a Horváthová po prepustení navštívili lekára, ktorý „potvrdil, že utrpeli telesné zranenia“, píše sa v rozsudku. „Lekár tiež poznamenal, že zranenia mohli byť spôsobené zlým zaobchádzaním policajtov, ako uviedli žiadateľky,“ tvrdí ďalej súd. Podľa vlády SR policajti voči týmto ženám „nepoužili žiadne donucovacie prostriedky a žiadateľky nemali žiadne zranenia ani pri zadržaní, ani počas ich pobytu na policajnej stanici“. Vyšetrovanie v tomto prípade podľa nej prebieha čo najdôkladnejšie a konečné rozhodnutie ešte nebolo prijaté.
ESĽP vo svojom rozsudku uviedol, že došlo k porušeniu článku 3 európskeho dohovoru, ako aj k porušenie článku 14 v spojení s procesným aspektom článku 3. Štát musí preto do troch mesiacov vyplatiť 13.500 eur Kuruovej a 8500 eur Horváthovej ako náhradu nemajetkovej ujmy, ako aj 6560 eur na pokrytie nákladov a výdavkov. Súd zároveň zamietol zvyšok nároku žiadateliek na spravodlivé odškodnenie, uvádza sa v rozsudku.