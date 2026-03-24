Tragédia na lyžovačke! Na svahu náhle skolaboval štátny tajomník ministerstva, smúti celý parlament

BERLÍN - V Tirolsku sa v sobotu (21. 3.) odohrala tragédia. Nemecký politik Carsten Träger, dlhoročný poslanec Bundestagu a od mája 2025 parlamentný štátny tajomník na nemeckom ministerstve životného prostredia, náhle skolaboval počas lyžovania v stredisku Štubaiský ľadovec. Napriek okamžitej lekárskej pomoci a prevozu do nemocnice v Innsbrucku sa 52-ročného člena SPD nepodarilo zachrániť.
Podľa dostupných informácií Träger náhle stratil vedomie ešte na svahu. Záchranári ho previezli do innsbruckej kliniky, kde však došlo k ďalšiemu kolapsu. Lekári už nedokázali jeho život zachrániť. Politik po sebe zanechal manželku a dve dcéry, píšu noviny Kronen Zeitung.
Po Trägerovej náhlej smrti boli pred nemeckým nemeckého Spolkovým snemom (Bundestagom) v Berlíne vlajky stiahnuté na pol žrde. V nedeľu to oznámila predsedníčka parlamentu Julia Klöcknerová (CDU). Od pondelka je v budove Bundestagu sprístupnený aj kondolenčný stôl, kde môžu ľudia vyjadriť úctu zosnulému politikovi. V stredu mu parlament vzdá pietnu spomienku priamo v pléne.
Smútok politických kolegov
Silné slová zazneli aj od jeho kolegov zo sociálnej demokracie. Šéf poslaneckého klubu SPD Matthias Miersch uviedol, že "jeho smrť zanecháva prázdnotu, ktorú nemožno zaplniť". Bavorskí lídri SPD Ronja Endres a Sebastian Roloff označili Trägera za "vášnivého bojovníka za sociálnu spravodlivosť a ochranu životného prostredia". Dodali, že pre mnohých bol viac než len kolega – bol priateľom, radcom a vzorom.
Carsten Träger sa narodil v roku 1973 v meste Fürth. Do Bundestagu bol prvýkrát zvolený v roku 2013 a počas svojej kariéry sa profiloval najmä v oblasti environmentálnej politiky. V roku 2025 sa stal parlamentným štátnym tajomníkom na ministerstve životného prostredia, kde pôsobil až do svojej náhlej smrti.