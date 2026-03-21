Zomrel niekdajší šéf FBI a zvláštny vyšetrovateľ Trumpa Robert Mueller: Kontroverzná reakcia Trumpa!

WASHINGTON - Vo veku 81 rokov zomrel bývalý riaditeľ amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Robert Mueller. Informovali o tom dnes s odvolaním sa na Muellerovu rodinu agentúry AP a Reuters. Mueller v rokoch 2017 až 2019 pôsobil ako osobitný poradca amerického ministerstva spravodlivosti pre vyšetrovanie možného ruského zasahovania do amerických prezidentských volieb v roku 2016, v ktorých prvýkrát zvíťazil Donald Trump. Ten dnes na svojej sieti Truth Social napísal, že je rád, že je Mueller mŕtvy.
"S hlbokým zármutkom oznamujeme, že Bob zomrel v piatok večer," uviedla Muellerova rodina v dnešnom vyhlásení, v ktorom požiadala o rešpektovanie súkromia. Na čele FBI stál Mueller v rokoch 2001 až 2013. Podľa AP ju po teroristických útokoch na USA z 11. septembra 2001 premenil na silu pre boj s terorizmom. Dovtedy bolo hlavnou prioritou úradu riešenie domácej kriminality.
Kariéra a vyšetrovanie Trumpa
Do úradu Muellera nominoval republikánsky prezident George W. Bush a po uplynutí desaťročného funkčného obdobia mu americký Senát mandát predĺžil o ďalšie dva roky. Vo svojej misii zvláštneho vyšetrovateľa Mueller zisťoval, či Trumpova kampaň nelegálne koordinovala s Ruskom snahu ovplyvniť výsledok prezidentských volieb v roku 2016 v prospech republikánskeho kandidáta, ktorého súperkou bola demokratka Hillary Clintonová.
Zdokumentoval zasahovanie Ruska do volieb i jeho kontakty s Trumpovou kampaňou, ale v záverečnej správe v roku 2019 uviedol, že nenašiel dôkazy, že by Trump či iný Američan vo voľbách cielene spolupracovali s ruskou vládou.
Trumpova ostrá reakcia
Trump dnes na svojej sieti Truth Social k úmrtiu Muellera napísal: "Robert Mueller práve zomrel. Dobre, som rád, že je mŕtvy. Už nemôže ubližovať nevinným ľuďom! " Denník The New York Times vlani napísal, že Mueller trpí Parkinsonovou chorobou.