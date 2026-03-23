Historický zlom v Mníchove: Mesto bude mať prvýkrát primátora zo strany Zelených

MNÍCHOV - Mníchov, hlavné mesto nemeckej spolkovej krajiny Bavorsko, kde boli od roku 1984 pri moci sociálni demokrati (SPD), bude mať prvýkrát v dejinách primátora zo strany Zelených. V nedeľňajšom druhom kole komunálnych volieb porazil 35-ročný Dominik Krause úradujúceho primátora Dietera Reitera (SPD). Druhé kolo volieb prinieslo prekvapenia aj v ďalších mestách, informovala agentúra DPA.
Krause získal 56,4 percenta hlasov a Reiter 43,6 percenta. Zelení sa po dvoch kolách volieb tiež stali najsilnejšou stranou v mníchovskom zastupiteľstve. V prvom kole volieb konanom 8. marca mal Reiter, ktorý bol primátorom 12 rokov, náskok pred Krausom, keď získal 35,6 percenta hlasov a jeho súper 29,5 percenta. Tretí kandidát Clemens Baumgärtner z konzervatívnej Kresťanskosociálnej únie (CSU) podporil pred druhým kolom Reitera.
Odchádzajúci starosta priznal porážku a prevzal za ňu plnú zodpovednosť. „Pokazil som to. Je to moja chyba,“ povedal 67-ročný Reiter. Krátko pred prvým kolom volieb sa ukázalo, že Reiter zatajil pred mestským zastupiteľstvom podrobnosti o svojom pôsobení v dozornej rade futbalového klubu FC Bayern Mníchov. Krátko pred voľbami priznal, že zatajil 90.000 eur, ktoré za svoju prácu dostal. Ďalšie prekvapenie sa konalo v Augsburgu, kde úradujúcu starostku Evu Weberovú z CSU porazil kandidát SPD Florian Freund. Weberová pritom v prvom kole zvíťazila s výrazným náskokom.
V Rosenheime prišla CSU o post primátora prvýkrát za viac ako 60 rokov. Úradujúceho primátora Andreasa Märza tam porazil kandidát SPD Erdogan Abuzar. V nedeľu sa v Bavorsku volilo aj 29 prednostov okresných úradov. V meste Landsberg am Lech prekvapujúco zvíťazila Daniela Grossová zo strany Zelených, ktorá jednoznačne porazila úradujúceho prednostu Thomasa Eichingera a stala sa jedinou ženou v tejto funkcii z radov Zelených v Bavorsku.