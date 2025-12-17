Šialené VIDEO: Silný vietor zhodil repliku sochy Slobody

Silný vietor vyvrátil repliku sochy Slobody pred nákupným centrom v meste Guaíba na juhu Brazílie. Pondelková dráma sa obišla bez zranení, ale zábery sochy, ktorá padá k zemi, sa stali virálnymi na sociálnych sieťach.
