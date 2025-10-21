Šokujúce zistenia vyšetrovateľov: Už vedia, čo mohlo spôsobiť smrť 16 ľudí v lanovke

Lano spájajúce kabíny lanovky Elevador da Glória v Lisabone, ktoré sa počas jazdy odpojilo a stálo za jej tragickým vykoľajením, nezodpovedalo bezpečnostným štandardom. Vyplýva to z predbežných výsledkov analýzy, ktoré dnes zverejnil portugalský Úrad pre vyšetrovanie leteckých a železničných nehôd (GPIAAF), píše agentúra AFP.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
V USA zmizol 15-ročný Slovák: Michala naposledy videli v New Yorku, rodičia sú strachom bez seba!
Opitá a zdrogovaná matka chcela zrejme zabiť seba aj svoju dcérku: Dievčatko (†8) po nehode zomrelo