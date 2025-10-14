Svet v šoku: Muž močil na oltár v bazilike svätého Petra

Mladý muž v piatok močil na oltár vo vatikánskej bazilike svätého Petra, ktorá pre katolíkov patrí medzi najposvätnejšie miesta na svete. Informovala o tom katolícka agentúra CNA s odvolaním sa na talianske médiá.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Ostrá výmena názorov medzi Trnkom a Šutajom Eštokom po zrážke vlakov: Padli tvrdé slová, minister hovorí o hyniezme
Americký generál si nebral servítky: Zaútočí Rusko na NATO? My zničíme TIETO vojenské ciele
Casanova Erdogan: Počas samitu balil Meloniovú, keď na neho dýchla, prehovoril jej do duše!