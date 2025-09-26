Piatok26. september 2025, meniny má Edita, zajtra Cyprián, Damián

Baerbocková pred prejavom Netanjahua vyzvala na rešpektovanie Charty OSN

Benjamin Netanjahu a Annalena Baerbecková
Benjamin Netanjahu a Annalena Baerbecková (Zdroj: SITA/Nathan Howard/Pool Photo via AP, SITA/AP Photo/Angelina Katsanis)
TASR

NEW YORK - Predsedníčka Valného zhromaždenia OSN (VZ OSN) Annalena Baerbocková vyzvala pred piatkovým prejavom izraelského premiéra Benjamina Netanjahua pred svetovými lídrami v New Yorku na rešpektovanie základných princípov Charty OSN. Informuje agentúra DPA.

„Anexia je zakázaná, rovnako ako je podľa humanitárneho práva zakázané využívať humanitárnu pomoc ako vojnovú zbraň,“ povedala bývalá nemecká ministerka zahraničných vecí. Ako dodala, prímerie v konflikte v Gaze je naliehavo potrebné s cieľom dosiahnuť oslobodenie rukojemníkov a prísun humanitárnej pomoci.

Na otázku, či očakáva, že Netanjahu oznámi anexiu Západného brehu Jordánu Izraelom, Baerbocková odpovedala, že jeho slová nedokáže predpovedať. Dodala však, že vlani Netanjahu predniesol na pôde OSN prejav, po ktorom nasledovali ďalšie útoky na Libanon.

Baerbocková zdôraznila, že Charta OSN a postoje väčšiny členských štátov sú jasné. „Každá krajina na svete má právo na sebaurčenie,“ podotkla v tejto súvislosti. Poukázala tiež na predchádzajúce rezolúcie OSN, ktoré vyzývali, aby Palestínčania mohli žiť v mieri vo svojom vlastnom štáte po boku Izraela.

Keďže stále viac krajín uznáva Palestínsky štát, čo je krok, ktorý Netanjahu ostro odmieta, Baerbocková uviedla, že z jeho strany očakáva „veľmi intenzívny“ prejav. Izraelský premiér vystúpi na štvrtý deň všeobecnej rozpravy na pôde VZ OSN spolu so zástupcami Číny, Spojeného kráľovstva a ďalších krajín, pripomína DPA.

Palestínsky prezident Mahmúd Abbás vo svojom štvrtkovom prejave, ktorý sa konal prostredníctvom telemostu po tom, čo mu Spojené štáty odmietli udeliť vízum, odsúdil kroky Izraela v Pásme Gazy ako genocídu. Abbás však povedal, že palestínsky štát môže pokojne koexistovať po boku Izraela bez zapojenia palestínskeho militantného hnutia Hamas – z čoho vyplýva, že jeho cieľom zostáva dvojštátne riešenie, a to aj napriek odporu Netanjahuovej vlády.

