Dráma v Lotyšsku! Pátrajú po nezvestnom kanadskom vojakovi

RIGA - Kanadský vojak, ktorý slúži v Lotyšsku, je nezvestný, oznámila v piatok lotyšská armáda. Informuje správa agentúry AFP.
Armáda vo vyhlásení uviedla, že v súčasnosti orgány nezverejnia žiadne podrobnosti z dôvodu, aby nedošlo k zasahovaniu do vyšetrovania a tiež z úcty k rodine. Ministerstvo národnej obrany tvrdí, že vyšetrovanie a pátracie operácie naďalej prebiehajú, informuje stanica CBC. Kanadské ozbrojené sily v tlačovej správe zverejnenej vo štvrtok identifikovali vojaka ako Georga Hohla, ktorý je technikom vozidiel z 408. taktickej vrtuľníkovej letky.
Hohla nasadili v Lotyšsku ako súčasť sily NATO
Hohla nasadili v Lotyšsku ako súčasť sily NATO pod vedením Kanady. Podľa kanadskej armády sa stratil v utorok 2. septembra. Naposledy ho videli v meste Adaži, kde sa nachádza vojenská základňa. AFP objasňuje, že operácia Reassurance zahŕňa 1500 vojakov umiestnených v Lotyšsku - členskom štáte EÚ a NATO - ktorý susedí s Ruskom, ako súčasť bojovej skupiny Severoatlantickej aliancie pod vedením Kanady, ktorá je v Lotyšsku od roku 2017.