MIMORIADNY ONLINE Kyjevom sa opäť ozývajú explózie! USA po rokovaní obnovili vojenskú aj spravodajskú pomoc

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

KYJEV - V Kyjeve sa v noci na dnes ozvali explózie. Protivzdušná obrana zostruje nad ukrajinským hlavným mestom ruské drony, napísal server RBK-Ukrajina s odvolaním sa na regionálnych činiteľov. Výbuchy podľa serveru Ukrajinska pravda boli počuť už skôr tiež v Dnipre, odkiaľ prichádzajú informácie o poničení infraštruktúry a domov, a v meste Sumy zasiahol dron mestskú infraštruktúru. Útok dronu je hlásený tiež z Charkova. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.