MIMORIADNY ONLINE Trump sa bude rozprávať so Zelenským: Severokórejskí vojaci znovu bojujú v Kurskej oblasti

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. (Zdroj: SITA/AP/Efrem Lukatsky)

Kurský smer zostáva jedným z najhorúcejších. Sláva Ukrajine! (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

6:00 Americký prezident Donald Trump v piatok naznačil, že sa na budúci týždeň pravdepodobne stretne so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským. Schôdzka by sa podľa Trumpa mohla uskutočniť vo Washingtone, do Kyjeva sa totiž vraj nechystá. Informuje agentúra AFP. Išlo by o prvú schôdzku so Zelenským od Trumpovho návratu do Bieleho domu 20. januára. Naposledy sa osobne stretli začiatkom decembra v Paríži, kam oboch pozval francúzsky prezident Emmanuel Macron pri príležitosti slávnostného znovuotvorenia katedrály Notre-Dame.

"Došlo k novým útokom v oblastiach operácie v Kurskej oblasti, opäť sa zapojila ruská armáda a severokórejskí vojaci," povedal Zelenskyj vo svojom pravidelnom večernom prejave. Kyjev na konci januára uviedol, že severokórejskí vojaci boli stiahnutí z bojiska v Kurskej oblasti kvôli ťažkým stratám, ktoré utrpeli v bojoch s ukrajinskými silami. "V posledných troch týždňoch sme nezaznamenali, ani nezistili žiadnu aktivitu alebo ozbrojené strety so Severokórejčanmi. Preto sa domnievame, že boli stiahnutí kvôli ťažkým stratám, ktoré utrpeli, "povedal vtedy hovorca ukrajinských špeciálnych síl, plukovník Oleksandr Kindratenko.

Do Kurskej oblasti na začiatku vlaňajšieho augusta prekvapivo vpadli ukrajinské jednotky. Ruským silám sa ich doteraz nepodarilo vytlačiť späť za hranice, a to ani za pomoci vojakov vyslaných z KĽDR. Ich počet ukrajinská rozviedka odhadovala na asi 11.000. Do boja boli nasadení vlani na prelome októbra a novembra. Kyjev a jeho spojenci sa obávali významnej eskalácie vojny. Ale počas troch mesiacov rady Kórejčanov preriedili na polovicu, tvrdí hlavný ukrajinský veliteľ, generál Oleksandr Syrskyj.