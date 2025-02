Hamas odovzdal Červenému krížu troch izraelských rukojemníkov

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP Photo/Hatem Ali)

GAZA, JERUZALEM - Palestínske teroristické hnutie Hamas dnes ráno v meste Chán Júnis odovzdalo Červenému krížu ďalších dvoch izraelských rukojemníkov Jardena Bibasa a Ofera Kalderona. O odovzdaní, ktoré sa uskutočnilo v rámci dohody o prímerí, informovali agentúry AFP a Reuters. Oboch mužov od Červeného kríža krátko potom prevzala izraelská armáda, ktorá ich previezla do Izraela. Tretieho rukojemníka Keitha Siegela odovzdá Hamas neskôr počas dňa na inom mieste. Ďalší rukojemníci by sa dnes už na slobodu dostať nemali.

Aktualizované 9:34 - Teroristické hnutie Hamas odovzdalo v meste Gaza Červenému krížu rukojemníka Keitha Siegela. Ukazujú to zábery z miesta televízie Al-Džazíra. Už skôr dnes dopoludnia v rámci dohody o prímerí s Izraelom odovzdal Hamas ďalších dvoch mužov, ktorých väznil od predvlaňajšieho októbra. Ďalších rukojemníkov by dnes už prepustiť nemal.

Hamas odovzdal Bibasa a Kalderona Červenému krížu v meste Chán Júnis. Dianie opäť sledovali davy ľudí, situácia na mieste však bola menej chaotická ako vo štvrtok pri odovzdaní siedmich rukojemníkov. Štvrtkové udalosti, keď rukojemníkov museli prechádzať úzkou uličkou obklopení veľkým počtom ľudí kritizoval izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

archívne video

Izraelská armáda objavila tunely, v ktorých Hamas zadržiaval rukojemníkov (Zdroj: Twitter/Israel Defense Forces)

Miesto na odovzdanie dnes Hamas zorganizoval tiež v meste Gaza, kde bude zrejme Červenému krížu odovzdaný Siegel. Podľa správ médií dnes Izrael prepustí 183 palestínskych väzňov. Súčasne by z Pásma Gazy mali odcestovať do Egypta prvé zranenia od uzavretia priechodu Rafáh v máji.

Bibasa palestínski ozbrojenci uniesli pri útoku z predvlaňajšieho októbra spolu s manželkou a dvoma malými synmi. Manželka Širi a synovia Kfir a Ariel sa zo zajatia zatiaľ nevrátili. Hamas tvrdí, že zomreli pri izraelskom údere, čo Izrael nepotvrdil. Kfir bol najmladším rukojemníkom, v čase únosu mu bolo len deväť mesiacov. Kalderon má popri aj izraelské občianstvo tiež francúzske a Siegel má občianstvo Izraela a Spojených štátov. Siegelovu manželku Aviv Hamás tiež uniesol, prepustil ju v rámci prímeria v novembri predvlaňajška.

"Zdieľame úľavu a obrovskú radosť jeho blízkych," uviedol francúzsky prezident Emmanuel Macron ohľadom prepustenia Kalderona.

V rámci dohody o prímerí, ktorá v prvej fáze počíta so zastavením bojov na 42 dní, by Hamas a jeho spojenci mali prepustiť celkovo 33 rukojemníkov. Izrael by z väzníc mal pustiť celkovo vyše 1000 palestínskych väzňov.

Pred dnešným odovzdaním sa dostalo na slobodu desať Izraelčanov a päť Thajcov, ktorých palestínske ozbrojené organizácie uniesli pri teroristickom útoku z predvlaňajšieho 7. októbra. Izrael prepustil na 400 Palestínčanov.