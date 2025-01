Desivé varovanie jasnovidky: Trump je v ohrození života! Jedna veštba sa jej už splnila

Kelle Sutliff varovala Donalda Trumpa. (Zdroj: YouTube)

WASHINGTON - Donald Trump by mohol byť po svojom zložení prísahy ako nový prezident USA opäť vystavený smrteľnému nebezpečenstvu. Veštica varuje pred ďalším atentátom na tohto republikána, ktorý by sa mohol odohrať už o niekoľko mesiacov.

Už počas predvolebnej kampane sa Donald Trump viackrát ocitol v ohrození života. Minulé leto prežil republikán útok s ľahkými zraneniami na uchu. Po zložení prísahy ako nový prezident USA mu však podľa americkej veštice opäť hrozí nešťastie.

Veštica varuje Donalda Trumpa pred ďalším atentátom

Jedna z predpovedí Kelle Sutliff na rok 2025 sa už splnila. Veštica predpovedala, že Trumpova inaugurácia 20. januára sa uskutoční v uzavretých priestoroch. A skutočne: pre nízke teploty bola ceremónia presunutá do Kapitolu. „Cítim, že z bezpečnostných dôvodov sa mnohé udalosti budú konať v uzavretých priestoroch,“ uviedla Sutliff vo svojej predpovedi.

Vo svojej vízii však veštica zároveň adresovala varovanie novému prezidentovi. Na jar by mal byť Trump „mimoriadne opatrný a zvýšiť bezpečnostné opatrenia“. Sutliff konkrétne upozorňuje na 8. máj 2025, kedy by mohlo dôjsť k ďalšiemu útoku na republikána. „Ak k útoku dôjde, Trump ho prežije a to povedie k niekoľkým naozaj život meniacim výsledkom pre celé ľudstvo,“ prorokuje veštica. Či sa táto predpoveď naplní, ukáže až čas.