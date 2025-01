Trumpova vláda ruší lety migrantom, ktorí už majú povolenie presídliť sa do USA

(Zdroj: SITA/Chip Somodevilla/Pool Photo via AP)

WASHINGTON - Nová vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa ruší cestovné plány migrantom, ktorí už dostali povolenie na presídlenie do Spojených štátov. S odvolaním sa na americkú diplomaciu o tom píše agentúra AP. Tisíce migrantov, ktorí už prešli zdĺhavým procesom schvaľovania žiadostí o presídlenie do USA, tak teraz uviazli na rôznych miestach po celom svete.

Situácia je dôsledkom pozastavenia vládneho presídľovacieho programu, ktoré v pondelok dekrétom nariadil nový republikánsky prezident. Program mal byť pritom pozastavený až v pondelok 27. januára. V e-maile, ktorého obsah má AP k dispozícii, je ale uvedené, že agentúra majúca v USA na starosti utečeneckú agendu, svojim zamestnancom oznámila, že "príchod migrantov do Spojených štátov bol do odvolania pozastavený". Pozastavené je aj vyhodnocovanie žiadostí.

archívne video

Kamenický v Bruseli o vzťahoch EÚ s novou vládou Donalda Trumpa (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Podľa serveru americkej televízie CNN sa dnešný krok netýka držiteľov zvláštnych prisťahovaleckých víz, medzi ktoré patria aj ľudia, ktorí pracovali pre USA v zahraničí. Tí podľa oznámenia agentúry môžu cestovať do Spojených štátov aj naďalej.

Zrušené lety

Zrušené lety môžu byť obzvlášť problematické pre migrantov, ktorým by mohli čoskoro vypršať lekárske či bezpečnostné prehliadky, poznamenala CNN. Podľa nej sa do USA chystalo zhruba 10 000 ľudí.

Dnešný krok sa týka okrem iného viac ako 1600 Afgancov s povolením na presídlenie do Spojených štátov v rámci programu, ktorý administratíva predchádzajúceho prezidenta Joea Bidena zriadila po odchode amerických vojakov z Afganistanu v roku 2021.

Spojené štáty nie sú schopné prílev migrantov zvládnuť

Podľa Trumpovho exekutívneho príkazu nie sú Spojené štáty v posledných rokoch schopné prílev migrantov zvládnuť. Za Bidenovej vlády bol strop na prijímanie nových utečencov nastavený na 125 000 ľudí ročne, píše CNN.

Migranti podstupujú pred príchodom do USA zdĺhavý a zložitý proces schvaľovania žiadosti o presídlenie. Akonáhle sa do krajiny dostanú, zvyčajne sú v kontakte s presídľovacou agentúrou, ktorá im pomôže prispôsobiť sa životu v Amerike. To zahŕňa napríklad pomoc pri hľadaní práce či zápise detí do škôl.