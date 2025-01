Výkon ochranného liečenia výrazne zasahuje do základných ľudských práv

Generálna prokuratúra (Zdroj: TASR - Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Výkon ochranného liečenia je de facto bez samostatnej právnej regulácie, výrazne zasahuje do základných ľudských práv a slobôd a ohrozuje bezpečnosť umiestnených osôb, ako aj spoločnosti. Vyplýva to zo záverov účastníkov piatkového multilaterálneho pracovného stretnutia k systémovým zmenám v súvislosti so zisteniami Generálnej prokuratúry (GR) SR v zariadeniach na ochranné liečenie a detenciu. Informovala hovorkyňa GP Zuzana Drobová.