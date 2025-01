Thajská polícia zabavila rekordné množstvo metamfetamínu v zásielke z Afriky

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Zásielka podľa úradov smerovala z Afriky cez Indiu do Európy, Spojených štátov alebo Austrálie. Polícia ju odhalila v jednom zo skladov na základe tipu a na mieste zadržali štyri podozrivé osoby.Podľa Phanurata Lukbúna, generálneho tajomníka Úradu pre kontrolu omamných látok, bolo v sklade približne 1,65 tony metamfetamínu. Drogu pašeráci ukryli do bavlnených roliek. "Je to prvýkrát, čo sme zabavili také veľké množstvo metamfetamínu," povedal Lukbún.

Polícia odmietla odhadnúť približnú hodnotu zadržanej zásielky na čiernom trhu. AFP pripomína, že v prípade tony metamfetamínu, ktorú v Thajsku zabavili v máji minulého roka, to bolo 25 miliónov dolárov.Thajsko je významnou transportnou trasou pre drogy vyrábané v tzv. "zlatom trojuholníku" na pomedzí Thajska, Laosu a Mjanmarska.Najviac metamfetamínu sa v regióne juhovýchodnej Ázie vyrába v Mjanmarsku, a to najmä v nelegálnych laboratóriách v pohraničných oblastiach kontrolovaných rôznymi povstaleckými skupinami.