Zelenskyj má šokujúci plán na rok 2025: TAKTO chce pokoriť Putina! Situácia Ukrajiny by sa zlepšila

Volodymyr Zelenskyj chce dostať Vladimira Putina na kolená. (Zdroj: SITA/AP, SITA/Sergey Guneev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

V príhovore k občanom Ukrajiny prezident Zelenskyj zdôraznil odhodlanie krajiny bojovať za svoju budúcnosť a načrtol víziu pre rok 2025. „Som hrdý na to, že Ukrajina opäť vyrába vlastné rakety a že po prvýkrát vyrábame viac ako milión dronov ročne,“ vyhlásil.

archívne video

Ruská armáda zaútočila v smere na Kupiansko, no útok bol odrazený (Zdroj: Facebook/General Staff of The Armed Forces of Ukraine)

Prezident takisto spomenul význam ukrajinských technologických inovácií vo vojne: „Prinútime nepriateľa, aby sa naučil ukrajinské slová ako Palianytsia, Peklo či Ruta. Prinútime ich, aby sa triasli pri názvoch Neptun a Sapsan – to sú naše rakety, ukrajinské rakety. Hor, Vampyr, Kolibri, Kamik, Liutyi, Heavy Shot, Firepoint – všetky tieto drony sú naše. Ukrajinské.“ Dodal, že tieto technológie sú „argumentmi pre spravodlivý mier“, ktorý je podľa neho možný len vtedy, keď Ukrajina bude dostatočne silná.

Analytici ISW poukazujú na to, že tieto výroky signalizujú zvýšenie intenzity ukrajinských útokov na ruskej pôde v roku 2025. Cieľom je donútiť Rusko k prijatiu ukrajinských podmienok pri budúcich mierových rokovaniach.

Ukrajinské útoky na ruskom území sú od februára 2022 pravidelnou súčasťou konfliktu. Ako uvádza analytik Sergej Vakulenko pre web Carnegie Politika, Ukrajina zasahuje rafinérie, vojenské objekty a dokonca aj hlavné mesto Moskvu či Kremeľ. Útoky na energetickú infraštruktúru podľa neho oslabujú ruskú ekonomiku a čiastočne kompenzujú nedostatočný účinok západných sankcií.

Vývoj na frontovej línii stále sleduje celý svet. BBC upozorňuje, že Rusko na východe Ukrajiny zaznamenáva najväčšie zisky od začiatku vojny, čo vytvára dojem, že Ukrajina stráca pôdu pod nohami. Situáciu môže ešte viac skomplikovať nový americký prezident Donald Trump, ktorý sa zaviazal ukončiť vojnu, no jeho kroky sú zatiaľ nepredvídateľné.

Poradca prezidenta Zelenského Mychajlo Podoljak zdôrazňuje, že mierové rokovania sú momentálne ilúziou. „Hovorí sa veľa o vyjednávaniach, ale tie nie sú možné. Rusko zatiaľ nebolo donútené zaplatiť za túto vojnu dostatočne vysokú cenu,“ vyhlásil.