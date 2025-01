Sadistický plán Rusov: Do útoku chceli poslať tínedžera s bombou! Netušil, že vybuchne s ním

Záber zo zatýkania chlapca. (Zdroj: SBU)

Podľa získaných dôkazov mal tínedžer na pokyn zahraničného agenta dopraviť a umiestniť výbušné zariadenie pri jednej z vojenských budov. Plán predpokladal, že bomba bude odpálená na diaľku vo chvíli, keď by chlapec vstúpil do budovy, čím by sa stal obeťou útoku. Vyšetrovanie ukázalo, že mladistvý o skutočnom zámere organizátorov nemal tušenie, píše Ukrajinska pravda.

archívne video

Ruská armáda zaútočila v smere na Kupiansko, no útok bol odrazený (Zdroj: Facebook/General Staff of The Armed Forces of Ukraine)

Do organizácie útoku boli zapojení aj dvaja muži z Vinnyckej oblasti, ktorí zabezpečili výrobu výbušniny a jej umiestnenie na dohodnuté miesto. Ďalší člen skupiny mal na starosti transport a distribúciu materiálov medzi úkrytmi.

Šestnásťročný chlapec bol následne vyslaný do Kyjevskej oblasti, kde sa ubytoval v blízkosti cieľovej lokality. Po príchode si vyzdvihol pripravené zariadenie spolu s vojenskou uniformou, ktorú mu poskytli organizátori. Všetky jeho kroky pritom sledovali členovia skupiny, ktorí plánovali aktiváciu výbušniny v konkrétnom čase.

Ukrajinské orgány však tento plán odhalili a zabránili jeho realizácii. Podľa vyjadrenia rozviedky mali ruské tajné služby v úmysle destabilizovať situáciu v krajine a vyvolať dojem vnútorného konfliktu v ozbrojených zložkách Ukrajiny.

Pri zásahu bezpečnostných zložiek boli zadržaní všetci členovia skupiny. Pri následných domových prehliadkach našli dôkazy o ich spolupráci s ruskými agentmi, vrátane mobilných zariadení a materiálov na výrobu výbušnín. Jedna zo zaistených osôb mala pri sebe 1,5 kilogramu výbušnej zmesi.

"Zistili sme, že týmto teroristickým útokom chceli ruské špeciálne služby podkopať spoločensko-politickú situáciu na Ukrajine a vytvoriť zdanie konfliktu vo vnútri obranných síl, keď jedni vojaci na protest vyhodia do povetria druhých," cituje rozviedku ukrajinská agentúra UNN.

Zadržaní sú vo väzbe a čelia obvineniam z organizovania teroristického činu. Ak budú uznaní vinnými, hrozí im doživotný trest odňatia slobody.