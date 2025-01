Szijjártó telefonoval s Blanárom o zastavení tranzitu plynu cez Ukrajinu

Juraj Blanár a Péter Szijjártó (Zdroj: TASR/DUNA/MTI/Zoltán Máthé)

Podľa šéfa maďarskej diplomacie Kyjev sa síce snaží vstúpiť do Európskej únie, avšak ako kandidát na členstvo svojím novým rozhodnutím opäť postavil európsku ekonomiku do zložitejšej situácie. "Platí to najmä pre strednú Európu," dodal Szijjártó, ktorý s Blanárom prediskutovali situáciu, ktorá vznikla v dôsledku ukrajinského rozhodnutia.

"Zhodli sme sa, že asociačná dohoda medzi EÚ a Ukrajinou by mala byť rešpektovaná oboma stranami a táto dohoda počíta aj so zachovaním energetických prepravných trás," podčiarkol maďarský minister.

Ruská plynárenská spoločnosť Gazprom zastavila v stredu 1. januára o 08.00 h moskovského času (05.00 h SEČ) dodávky ruského plynu cez Ukrajinu do Európy a Moldavska. Urobila tak v dôsledku nepredĺženia tranzitnej dohody zo strany Ukrajiny.

Rokovanie v Bruseli o zastavení tranzitu plynu sa presúva na štvrtok

Rokovanie vládnej delegácie o zastavení tranzitu plynu sa uskutoční vo štvrtok 9. januára v Bruseli. O zastavení dodávok plynu na Slovensko bude rokovať predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) spolu s predstaviteľmi Európskej komisie. V utorok o tom informoval Úrad vlády (ÚV) SR.

Rokovanie sa malo pôvodne konať v utorok, pričom k presunutiu došlo z dôvodu neúčasti ukrajinskej strany. Platnosť zmluvy o tranzite ruského plynu cez územie Ukrajiny sa skončila na konci roka 2024. Slovenský premiér v tejto súvislosti avizoval možné prijatie recipročných opatrení proti Ukrajine v podobe zastavenia dodávok elektrickej energie a krátenia pomoci ukrajinským obyvateľom na našom území.