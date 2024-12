Kuriózne úmrtie po strete s obrovskou šelmou: Medveď lovca na mieste zabil, kamaráti mu už nedokázali pomôcť!

(Zdroj: Getty Images)

Muž menom Lester Harvey minulý pondelok v skupinke kamarátov prenasledoval medveďa na juhu Virgínie v okrese Lunenburg. Keď zviera vyliezlo na strom, časť skupinky sa od neho stiahla a jeden z členov medveďa strelil. Šelma spadla na Harveyho, ktorý stál asi tri metre od kmeňa stromu, uvádza oficiálne vyhlásenie. Či pri tom bol usmrtený medveď, nebolo zo správ amerických médií jasné.

Harveymu ostatní lovci poskytli prvú pomoc a muž bol čoskoro hospitalizovaný, v piatok ale zraneniam podľahol. Podľa oznámenia rodiny bol milovníkom výletov do prírody a otcom piatich detí. Jeden z jeho synov na facebooku uviedol, že pri jeho poslednom love bol s ním. "Otec robil to, čo mal najradšej, lovil medveďa so mnou a so svojimi dobrými priateľmi," napísal Josh Harvey.

Pri love medveďov sa v USA za posledné roky prihodili najmenej dve podobné nešťastia ako čerstvý incident vo Virgínii, uvádza AP. V roku 2018 istý muž utrpel ťažké zranenia, keď jeho partner pri love na Aljaške zastrelil medveďa, ktorý sa potom spoločne s kameňom skotúľal zo svahu na druhého poľovníka. O rok neskôr postrelený medveď spadol na muža v Severnej Karolíne a začal ho hrýzť. Poľovník a zviera potom spadli zo skaly a muž musel byť hospitalizovaný.