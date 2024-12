Srdcervúca PREMENA medvedice, ktorú pred siedmimi rokmi našli v kontajneri: Dnes by ste ju nespoznali!

(Zdroj: YouTube/The Humane Society of the United States)

Eve prevezená do centra Fund for Animals Wildlife Center v Ramone, kde sa začal jej dlhý proces liečby a zotavovania. V centre dostávala Eve pravidelné liečivé kúpele a zdravú výživu, čo jej pomohlo obnoviť zdravie. Prvé náznaky novej srsti sa objavili po niekoľkých mesiacoch. V lete 2018, šesť mesiacov po jej záchrane, bola kožná choroba takmer preč, hoci infekcie si ešte stále vyžadovali liečbu. Záchranári však čoskoro pochopili, že návrat do divočiny nebude možný. Eve bola príliš závislá na ľuďoch a jej prirodzené inštinkty, ako napríklad schopnosť hibernácie, neboli dostatočne rozvinuté, informovala organizácia Human Society of the United States.

V decembri 2019 preto Eve previezli na ranč Cleveland Amory Black Beauty Ranch v Texase. Táto 1 400-akrová svätyňa poskytuje útočisko stovkám zachránených zvierat, vrátane piatich ďalších medveďov. Ranč, založený v roku 1979 autorom a obhajcom zvierat Clevelandom Amorym, je domovom zvierat zachránených z výskumných laboratórií, cestných zoologických záhrad či obetí obchodu s exotickými zvieratami. Starostlivosť o jedného medveďa stojí približne 15 000 dolárov ročne, pričom ranč zabezpečuje dôstojný život pre takmer 700 zvierat 43 druhov.

Sedem rokov po záchrane je z Eve zdravá medvedica s hmotnosťou 72 kilogramov. Väčšina jej srsti narástla a už nevykazuje žiadne známky slabosti. Aktívne sa zapája do interakcie s inými zvieratami, skúma svoje prostredie, lezie po stromoch a čľapká sa v bazéne. „Príbeh Eve je dôkazom neuveriteľnej odolnosti a sily zvierat,“ uviedla Sue Tygielskiová, riaditeľka Black Beauty Ranch, vo vyhlásení. „Žije život, aký si zaslúži, a stáva sa tým, čím vždy mala byť – šťastným a slobodným medveďom,“ dodala.