Experti majú geniálny nápad: Trumpovi ponúkli nový plán pre Ukrajinu! Môže ľahko ukončiť vojnu

Donald Trump a Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP))

WASHINGTON - Donald Trump opakovane vyhlásil, že ukončí vojnu na Ukrajine. Nechal však otvorené, ako to chce dosiahnuť. Nositeľ Nobelovej ceny a jeho kolega teraz prišli s plánom, ako môže americký prezident jednoducho ukončiť vojnu.

Jedným z veľkých sľubov Donalda Trumpa počas predvolebnej kampane bolo, že v prípade opätovného zvolenia amerického prezidenta rýchlo ukončí vojnu na Ukrajine. Republikán však zatiaľ nechal otvorené, ako to chce dosiahnuť. Vojenskí experti a pozorovatelia sa domnievajú, že americký prezident bude chcieť Vladimiru Putinovi a Volodymyrovi Zelenskému vnútiť mierovú dohodu, ktorá bude predovšetkým v prospech šéfa Kremľa.

archívne video

Premiér telefonoval s Donaldom Trumpom, hovorili aj o vojne na Ukrajine (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Ekonomickí experti pripravili ukrajinský plán pre Trumpa

Je to však jediný spôsob, ako môže Donald Trump ukončiť ukrajinskú vojnu? Nie, tvrdia nositeľ Nobelovej ceny Simon Johnson a jeho kolega Oleg Ustenko. Dvaja ekonomickí experti prišli s plánom, ako môže Donald Trump jednoducho ukončiť vojnu na Ukrajine. V článku, ktorý v utorok zverejnil „Euromaidan Press“, vysvetlili, čo by mal americký prezident urobiť.

Podľa Johnsona a Ustenka by to mal Trump „celkom ľahké“, pretože Rusko sa silne spoliehalo na export ropy. "Trump môže od prvého dňa znížiť čistý príjem Ruska z tohto exportu prakticky na nulu. Bez tohto príjmu sa ruská vojnová mašinéria zastaví," vysvetľujú obaja ekonómovia svoj plán na Ukrajine.

Po začiatku vojny na Ukrajine boli na Rusko uvalené sankcie, čo malo za následok prudký pokles exportu energie. Krajiny G7 stanovili na konci roka 2022 cenový strop ruskej ropy na 60 dolárov za barel. Ruská ekonomika doteraz prežívala vďaka nelegálnym obchodným tokom do Európy a posilňovaniu väzieb s ostatnými krajinami, ktoré nie sú členmi G7.

Trump by mal znížiť cenový strop ropy

„V svoj prvý deň v úrade môže Trump oznámiť, že uvalí tvrdé americké sankcie na každú spoločnosť, ktorá zaplatí viac ako 15 dolárov za barel ruské ropy (a na každého, kto sa zapojí do transakcie nad touto úrovňou),“ píše sa v článku expertov pre „Euromaidan Press“. Okrem toho by mohol Donald Trump ďalej znížiť cenový strop stanovený G7, čím by vyvinul tlak na Vladimira Putina a nakoniec ho prinútil stiahnuť sa z Ukrajiny.

„Výrazne nižší strop cien ropy, podporený tvrdšími sankciami voči spoločnostiam a krajinám, ktoré nelegálne obchodujú s Ruskom, by Putinovi nedával inú možnosť, ako sa stiahnuť z Ukrajiny,“ povedal laureát Nobelovej ceny a jeho kolega.