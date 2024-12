Ikonické čokoládové pralinky končia: BANKROT po 124 rokoch

Výroba čokoládových praliniek Mozartove gule (Zdroj: Getty Images)

SALZBURG - Po viac ako 100 rokoch skončila výroba slávnych čokoládových praliniek Mozartove gule (Mozartkugeln) v továrni Mirabell v Grödigu pri Salzburgu. Spoločnosť Mondelez, ktorá je vlastníkom práv k tomuto symbolu rakúskej tradície, plánuje presun výroby do Českej republiky alebo do Poľska, žiadne bližšie informácie k tomu však zatiaľ nie sú známe. Uviedli to rakúske noviny Kurier. Posledná guľôčka čokolády plnená zmesou marcipánu, pistácií a nugátu, bola vo fabrike vyrobená vo štvrtok.