Nepríjemné prekvapenie na bratislavských vianočných trhoch: Zdražovanie! Čo išlo hore a o koľko?

Vo štvrtok 21. novembra sa na bratislavskom Hlavnom námestí rozsvietil vianočný stromček, čím sa oficiálne začali tohtoročné vianočné trhy. Ako každý rok, aj tento si predajcovia snažili uchytiť najlukratívnejšie stánky za vidinou zisku. Po návšteve vianočných trhov však ostali mnohí zrejme nepríjemne prekvapení z cien. Napríklad, plnená lokša v priemere stojí 5 eur, langoš 8 eur, cigánska pečienka 7,5 eura, kapustnica 7 eur. Z nápojov varené víno stojí v priemere 3,5 eura, čaj 2,5, s rumom 3,5 eura, turbopunče začínajú na 5 eurách.

Rozsvietením stromčeka sa v Bratislave začali mestské vianočné trhy (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

O to väčší šok zrejme zažili návštevníci cez víkend, keď sa prišli pohostiť na trhy. Nedalo sa totiž nevšimnúť, že viacerí stánkari zmenili svoje ceny - staré prelepili novými. Niekde je zdražovanie výraznejšie, inde menej. Napríklad, v stánku, kde predávajú wrapy, možno vidieť, že donedávna stáli viaceré 9 eur, po novom to už ale je 10 eur. V inom stánku vidno, že stánkari prelepovali cenu cigánskej pečienky - jej cena je aktuálne 8 eur, ale aj pečenej klobásy - tá zdražela z 9 na 10 eur. Zdražovanie sa nevyhlo ani stánku s tradičnými slovenskými jedlami - napríklad, kým pečené bravčové rebrá stáli 12,9 eura, po novom to je 14 eur. Rovnako zdraželo aj pečené bravčové koleno, a to z 13,9 eura na 15 eur.

Na cenotvorbu nemajú dosah

Podľa portálu Refresher sa ceny menili minulý víkend doslova z noci na ráno. Medzi tými, ktorí menili ceny, je aj stánok s langošmi, kde zdraželi túto pochúťku v mnohých prípadoch aj o 2 eurá. Majiteľka to vysvetľuje vysokými cenami nájmu a nákladmi.hovorí majiteľka.

Podľa Bratislavského kultúrneho a informačného strediska, ako každoročného organizátora vianočných trhov, sa však ceny za nájom stánkov oproti minulému roku nezvyšovali. Ba čo viac, podľa Zuzany Bleho Francúzovej sú ceny nižšie, ako v roku 2018. Na cenotvorbu však ako inštitúcia nemajú dosah. „My ako prenajímateľ stánkov nemáme vplyv na cenotvorbu v stánkoch, tie zrejme odzrkadľujú výšku nákladov v podobe vstupných surovín, personálnych nákladov, ktoré ako vieme, od minulého roka narástli,“ vysvetľuje Zuzana.

Pozreli sme sa ceny nájomného pre tento rok. Tie sú rôzne, podľa typu stánku. Najnižšie nájomné určené pre stánky s vianočnými darčekmi sa začína na 2500 eurách bez DPH. Jednostánok určený na prípravu jedla bez nápojov začína na 10,5-tisíc eur bez DPH, jednostánok pre extra nápoje, ako sú káva, čaj, horúca čokoláda, čapované pivo, rozlievaná medovina a výlučne ovocné vína, sa začína na 6,5-tisíc eur bez DPH. Dvojstánky určené výlučne pre prípravu jedla sa začína na 10,5-tisíc eur bez DPH a stánok určený pre predaj nápojov sa začína na 15,8-tisíc eur bez DPH. Mnohí predajcovia majú prenajaté oba posledné tipy stánkov, spolu tak za nájomné platia vyše 26-tisíc eur, prípadne jednostánky určené pre predaj jedla a dvojstánok s nápojmi. V takom prípade platia stánkari vyše 22-tisíc eur bez DPH.