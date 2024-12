Muž (34) rozbalil tyčinku Mars, zostal v šoku: Toto ste ešte nevideli! Spoločnosť ponúkla BIZARNÉ odškodné

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

THAME – Tridsaťštyriročný Harry Seager z Aylesbury v anglickom grófstve Buckinghamshire začiatkom tohto mesiaca kúpil čokoládovú tyčinku Mars, ktorej chýbali typické vlnky v hornej poleve. Chcel zistiť, prečo sa to stalo, no namiesto toho sa dostal na titulky médií po celom svete. Spoločnosť mu dokonca ponúkla bizarné odškodné.

Seager sa o nález podelil aj v skupine na Facebooku s názvom „Dull Men’s Club“. Vysvetlil, že bol na ceste na výstavu klasických áut v Birminghame a tyčinku si kúpil na čerpacej stanici v meste Thame. Spoločnosti Mars Wrigley UK, ktorá je zodpovedná za výrobu tyčiniek, poslal e-mail. Napokon mu poskytla odškodné 2 libry (2,40 eur) za to, že tyčinke chýbali vlnky.

„Jediný dôvod, prečo som im poslal e-mail, bol ten, že ma zaujímalo, čo by sa mohlo stať. To je všetko, čo som chcel vedieť, a túto otázku stále odsúvali na vedľajšiu koľaj,“ povedal pre BBC. „Myslím si, že 2 libry sú skvelé, budú to dve bezplatné tyčinky. Možno mi mohli poslať viac, ale nie som nevďačný. Myslím si, že po tom všetkom, čo sa stalo, je úžasné, že som dostal poukaz,“ dodal.

Vysvetlil tiež, že jeho príspevok na Facebooku komentovalo niekoľko ľudí, ktorí pracovali v továrni na výrobu čokoládových tyčiniek. Priblížili, že tyčinky prechádzajú cez špeciálny stroj, ktorý ich poleje čokoládou a hneď za ním je akýsi fukár, ktorý vzduchom spôsobí typické zvlnenie.