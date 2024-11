Trailer k filmu PUTIN: VIDEO Zásadné momenty zo života ruského vládcu! TAKTO stvárnili hlavnú postavu

Filmová ukážka pripravovaného filmu PUTIN (2025) (Zdroj: YouTube/Movie Trailers Source)

VARŠAVA – Na svetlo sveta prenikol prvý trailer k dlho očakávanému filmu o jednom z najnebezpečnejších mužov súčasného sveta. Životopisný film o ruskom vládcovi sa točil bez ruského prezidenta. Riešilo sa aj to, kto bude hlavnou postavou filmu. Tvorcovia sa napokon rozhodli pre prekvapivý ťah. Sami zistíte, či sa vám to podarí odhaliť už vo filmovej upútavke.

Trailer očakávaného filmu "Putin" už koluje po sociálnych sieťach. V krátkej dvojminútovej ukážke sa snažili tvorcovia zahrnúť najdôležitejšie okamihy života ruského prezidenta Vladimira Putina. Práve okolo neho sa bude odohrávať celý dej.

Zo života

Okrem samotného Putina sa v ukážke objavil aj jeho predchodca Boris Ječin či ruská gymnastka Alina Kabajevová, s ktorou má mať Putin štyri deti. Mnohým zrejme neunikne, že Putin bol takmer v každej scénke vykreslený ako gangster. Tvorcovia však priblížili aj jeho detské časy a poukázali, že nepatril zrovna k chlapcom, s ktorými sa chceli všetci kamarátiť.

Film Putin bol prvýkrát ohlásený ešte v máji 2022. Premiéra poľského režiséra Besaleela (Patryk Vega) sa predstaví v anglickom jazyku už v budúcom roku. Hlavnú postavu stvárnil poľský herec Slawomir Sobala. Vo filme ho ale diváci nebudú mať šancu vôbec spoznať. Tvorcovia použijú priekopnícku technológiu s umelou inteligenciou AI. Režisér to odôvodnil nasledovne.

"Pozvať samotného Putina do štúdia a spraviť s ním 20-tisíc záberov neprichádzalo do úvahy. Potom sme uvažovali o použití dostupných archívnych materiálov, no tie nám neumožňovali použiť model s vysokým rozlíšením," vysvetlil Vega. Po dvoch rokoch napokon vytvorili technológiu riadenú AI, ktorá umožňuje spraviť záber bez skutočnej ľudskej postavy.

#Mundo Imitador de Putin apoya a Ucrania . La semejanza de Sławomir Sobala con Vladímir Putin le convirtió en un doble muy solicitado. Pero tras la invasión rusa de Ucrania, Slawomir dejó de actuar en comedias y ahora busca producciones más críticas.

📹DWEspañol#PanamaenDirecto pic.twitter.com/CnXyURjjf9 — Panamá En Directo (@panamaendirecto) April 7, 2023

Pôvodný názov filmu bol "The Vor in Law" (elitné postavy organizovaného zločinu). Tvorcovia taktiež prezradili, že tu budú aj zábery natočené počas ruskej invázie na Ukrajine. "Putin nie je len film. Je to odpoveď na celosvetovú snahu pochopiť motívy a činy jednej z najkontroverznejších osobností súčasnej politiky. Mojím poslaním je poskytnúť divákom akúsi ‚príručku‘ o Putinovi, ktorej cieľom je zmierniť strach a neistotu, ktoré dominujú dnešnému svetu," dodal režisér filmu Patryk Vega.