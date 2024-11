Po nákaze v McDonald’s objavili nebezpečnú baktériu aj v obyčajnej mrkve: Jeden mŕtvy a niekoľko ľudí nakazených!

(Zdroj: Getty Images)

Mrkva s baktériou E.coli sa dostala už do 18 štátov, kde spomínanú organickú mrkvu museli stiahnuť z predaja. Úrady hlásia jedno úmrtie a 15 ľudí, ktorí museli byť hospitalizovaní. Celkovo bolo úradom nahlásených už 39 prípadov, informuje britský Daily Mail.

Všetky balenia mrkvy sa dostali do predaja od 11. septembra do 12. novembra. Nebezpečná baktéria sa nachádzala dokonca aj v balení mrkvy určenej pre deti. Americké úrady spomínajú značky Raley’s, Grimmway Farms, Simple Truth, Wegmans, Wholesome Pantry. Podľa Darina Detwilera, profesora regulačnej politiky v oblasti potravín na Northeastern University je väčšina prípadov s baktériou E.coli v priamej súvislosti s výrobou. Preto by mali byť ľudia opatrní najmä pri konzumácii šalátov, klíčkov, melónov, cibule a podobne. Problematické sú najmä zapečatené vrecká, ktoré majú udržať listovú zeleninu čerstvú, no sú ideálnou pôdou pre rozmnoženie baktérie.

Zákazníci, ktorí si túto mrkvu zakúpili ju majú ihneď vrátiť do obchodu, alebo okamžite vyhodiť. Podľa Strediska pre kontrolu a prevenciu ochorení (CDC) môžu ľudia trpiaci otravou E.coli mať hnačku, vysokú horúčku, kŕče žalúdka, zvracanie, dehydratáciu, suché ústa a závraty. A hoci zotavenie sa je možné aj bez lekárskeho ošetrenia, v najzávažnejších prípadoch môže dôjsť k zlyhaniu obličiek. Ide tak o daľší prípad prepuknutia baktérie E.coli krátko po tom, čo do nemocnice muselo ísť 34 ľudí po zjedení burgra Quarter Liber v McDonald’s.