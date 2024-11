Európu desí agresívna baktéria: Nič na ňu nezaberá! Teraz útočí aj v TOMTO štáte

Baktéria Escherichia coli (Zdroj: Getty Images)

Odborníci zo švédskeho zdravotníckeho úradu varujú, že multirezistentná baktéria už spôsobuje problémy s lekárskou starostlivosťou. Len tento rok evidujú už 350 prípadov. Po prvom zistení choroboplodného zárodku v roku 2014 sa počet prípadov do roku 2024 takmer strojnásobil.

archívne video

V Nitre dezinfikovali polikliniky proti baktériám a vírusom

„Nechceme, aby sa táto choroba presadila a stala sa dominantnou baktériou. To by bolo veľmi zlé,“ varuje pre Aftonbladet Anders Sönnerborg, profesor infekčných chorôb z renomovaného Karolinska Institute. Hoci patogén nie je nákazlivejší ako iné baktérie, „pre tých, ktorí sú touto baktériou zasiahnutí, je to vážna situácia,“ povedal odborník.

Hlavným problémom je rezistencia na antibiotickú liečbu. Zatiaľ čo symptómy a závažnosť sa výrazne nelíšia od typických infekcií E. coli, na túto variantu neexistuje jednoducho žiadna účinná liečba.

Odolné baktérie ako tikajúca bomba

Problém rezistencie narastá už roky a netýka sa len koliformných baktérií, ako už roky varujú zdravotníci. Rezistentné baktérie, vyvolané masívnym používaním antibiotík v poľnohospodárstve, sa čoraz viac stávajú časovanou bombou.

Najmä baktérie E. coli predstavujú značné zdravotné riziko, najmä tie kmene, ktoré zahŕňajú patogény, ako je enterohemoragická E. coli (EHEC). Títo vinníci číhajú v surovom mäse, neumytej zelenine a dokonca aj v pitnej vode.

Nielenže môžu spôsobiť silnú hnačku, ale aj život ohrozujúce zlyhanie obličiek. Nebezpečenstvo sa dá odvrátiť len prísnou hygienou a starostlivou prípravou jedla.