Nový izraelský minister obrany potvrdil plány povolávať ultraortodoxných mužov do armády

TEL AVIV - Nový izraelský minister obrany Jisrael Kac potvrdil plány svojho predchodcu na povolávanie tisícov ultraortodoxných židov do armády. Od nedele by povolávacie rozkazy mali postupne zaslať 7000 mužom, oznámilo ministerstvo obrany. Informovala o tom v piatok agentúra DPA.

Izraelské médiá uviedli, že armáda pripravuje zasielanie povolávacích rozkazov, ktoré ešte pred nedávnym odvolaním schválil vtedajší minister obrany Joav Galant. Kac podľa svojho ministerstva zdôraznil, že armáda urobí všetko pre to, aby dotknuté osoby podporila pri zachovaní ich náboženského života. Mnohí ultraortodoxní židia vnímajú vojenskú službu ako ohrozenie zbožného životného štýlu, okrem iného preto, že ženy a muži slúžia spoločne. Opozičný líder Jair Lapid rozhodnutie Kaca privítal, kritika prišla od ultranáboženských strán vládnej koalície.

Armáda chce členov tejto konzervatívnej menšiny po výberovom procese zaradiť do vojenskej služby od budúceho roka. Na povolávacie rozkazy zaslané počas leta reagovalo podľa médií len málo z adresátov. Prísne veriaci muži boli v Izraeli desaťročia oslobodení od povinnej vojenskej služby. Táto výnimka však pred niekoľkými mesiacmi vypršala. Izraelskej vláde sa nepodarilo prijať zákon, ktorý by mierne predpisy pre ultraortodoxných židov potvrdil. Najvyšší súd napokon vydal v lete rozsudok, podľa ktorého musia byť povolaní do vojenskej služby.