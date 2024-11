Izrael opäť útočil! Počet obetí stúpa, znemožní sa akýkoľvek pokus Hizballáhu prepraviť zbrane zo Sýrie

(Zdroj: SITA/AP Photo/Leo Correa)

Libanonský rezort zdravotníctva vo vyhlásení zároveň odsúdil "druhý izraelský útok na zariadenie zdravotnej pohotovosti za menej než dve hodiny" po predchádzajúcom údere, pri ktorom prišli o život záchranári spriaznení s militantným hnutím Hizballáh.

archívne video

Slovenská republika ponúkla vládnu letku na prevoz zranených osôb z Pásma Gazy, oznámil prezident Pellegrini (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Podľa libanonského rezortu zdravotníctva zasiahol izraelský útok štvrť aš-Šáb v Baalbeku. Medzi obeťami na životoch je údajne najmenej päť žien. Spojené štáty zároveň vyjadrili vo štvrtok znepokojenie v súvislosti s izraelskými útokmi na ciele Hizballáhu v okolí libanonskej metropoly Bejrút s tým, že nesúhlasia s údermi na husto obývané oblasti krajiny.

Izrael znemožní akýkoľvek pokus

Izrael chce zabrániť akémukoľvek pokusu libanonského militantného hnutia Hizballáh dovážať zbrane zo Sýrie, oznámil vo štvrtok hovorca izraelskej armády Daniel Hagari. Informuje agentúra Reuters. "Identifikujeme rakety a iné zbrane, ktoré Hizballáh odpaľuje na izraelské územie a ktoré boli vyrobené v Sýrii," povedal novinárom Hagari.

"Zakročíme voči každému pokusu o dovoz zbraní zo Sýrie Hizballáhu. A budeme útočiť na všetku infraštruktúru, ktorú identifikujeme v Sýrii a ktorej účelom je vyrábať zbrane pre Hizballáh," dodal hovorca izraelskej armády. Hovorca to oznámil krátko po tom, ako sýrska štátna tlačová agentúra informovala o izraelskom útoku, ktorý zasiahol most v Sýrii neďaleko hraníc so severným Libanonom, píše agentúra AFP.

Vojna medzi Hizballáhom a Izraelom trvá od októbra 2023. Pôvodne sa začala ako front na podporu Palestínčanov bojujúcich proti Izraelu v Pásme Gazy. Od septembra 2024, sa ale výrazne zintenzívnila, čo súvisí s rozšírením operácií izraelskej armády proti Hizballáhu v Libanone.