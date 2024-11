Izrael útokmi opäť cielil na vybavenie Hizballáhu v Bejrúte: Oblasť evakuovali

Obyvatelia kontrolujú zničenú budovu zasiahnutú izraelským náletom v Dahíji na južnom predmestí Bejrútu v Libanone vo štvrtok 14. novembra 2024. (Zdroj: SITA/AP Photo/Hussein Malla)

Aktualizované 10:53 - Izraelské letectvo dnes ráno už tretí deň v rade bombardovalo niekoľko miest na južnom predmestí Bejrútu, armáda krátko predtým vyzvala na evakuáciu obyvateľov niekoľkých lokalít, ktoré podľa nej kontroluje hnutie Hizballáh. V noci izraelské sily pokračovali v intenzívnych vzdušných úderoch tiež na juhu Libanonu. Informujú o tom agentúry Reuters a AFP s odvolaním sa na libanonské štátne médiá.

10:03 - Izrael včera vykonal vzdušné údery v okolí Kusajru pri hranici medzi Sýriou a Libanonom. Informovali o tom sýrske štátne médiá. Izraelská armáda neskôr podľa serveru The Times of Israel uviedla, že terčom jej útokov boli hraničné priechody medzi Sýriou a Libanonom, cez ktoré šiitské militantné hnutie Hizballáh prepravuje zbrane do Libanonu.

9:17 - Letecký útok vo štvrtok zasiahol južné predmestie Bejrútu, krátko predtým vyzval Izrael na evakuáciu tejto oblasti. Píše o tom agentúra AFP. Bezprostredne nie sú známe informácie o prípadných škodách a obetiach. Nad oblasťou sa po poslednom zásahu vzniesol oblak sivého dymu, píše agentúra na základe získaných záberov.

9:09 - Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) vo svojej správe zverejnenej vo štvrtok uviedla, že opakované príkazy Izraela na evakuáciu obyvateľstva v Pásme Gazy sú "vojnovým zločinom núteného vysídlenia" a v niektorých prípadoch ich je možné považovať za "etnické čistky". Informuje o tom správa z agentúry AFP a webstránky HRW.

Borrell vyjadril obavy, že Izrael porušuje ľudské práva

Borrell na základe hodnotení nezávislých medzinárodných agentúr vyjadril vážne obavy, že Izrael pri svojej vojenskej operácii v Pásme Gazy porušuje ľudské práva a medzinárodné humanitárne právo. Izrael sa podľa šéfa diplomacie EÚ "týmito obavami doteraz dostatočne nezaoberal". O návrhu, ktorý Borrell predstavil v stredu veľvyslancom, budú ministri zahraničných vecí členských krajín EÚ diskutovať v pondelok na schôdzke v Bruseli, napísala DPA.

Politický dialóg medzi EÚ a Izraelom upravuje takzvaná asociačná dohoda, ktorá vstúpila do platnosti v roku 2000. V dohode sa uvádza, že vzťahy medzi oboma stranami sú založené na dodržiavaní ľudských práv a demokratických zásad.

Navrhované pozastavenie politického dialógu si vyžaduje súhlas všetkých 27 členských krajín EÚ, čo je podľa diplomatov veľmi nepravdepodobné. Námietky voči návrhu vzniesli v stredu viaceré krajiny, povedali pre agentúru Reuters traja diplomati, ktorí si želali zostať v anonymite. Podľa jedného z diplomatov chce Borrell týmto spôsobom vyslať jasný signál znepokojenia nad postupom Izraela vo vojne v Pásme Gazy.

Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) minulý týždeň uviedol, že overil 8113 z viac než 34 500 obetí počas prvých siedmich mesiacov vyše roka trvajúcej vojny v Pásme Gazy, a "takmer 70 percent z nich tvorili deti a ženy". OHCHR túto skutočnosť odsúdil ako "systematické porušovanie základných princípov medzinárodného humanitárneho práva". Izrael to poprel.

EÚ sa nedarí zaujať jednotný postoj k vojne v Pásme Gazy, ktorá vypukla po útoku hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023. Niektoré krajiny, ako napríklad ČR či Maďarsko, pevne stoja za Izraelom, zatiaľ čo napríklad Španielsko a Írsko zdôrazňujú svoju podporu Palestínčanom.

BR OSN odsúdila útoky na príslušníkov misie UNIFIL

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) v stredu odsúdila nedávne útoky, pri ktorých utrpeli zranenia príslušníci mierových síl OSN v Libanone (UNIFIL). Informuje o tom správa z agentúry AFP.

BR OSN vo vyhlásení odsudzujúcom útoky z 29. októbra, 7. a 8. novembra vyzvala "všetky strany, aby prijali opatrenia na rešpektovanie bezpečnosti a ochrany personálu a priestorov UNIFIL-u". Rada nemenovala, kto je podľa nej za útoky zodpovedný. Zároveň pripomenula, že "príslušníci mierových síl sa nikdy nesmú stať terčom útoku" a misii UNIFIL vyjadrila plnú podporu.

BR OSN tiež vyjadrila hlboké znepokojenie nad civilnými obeťami a utrpením v Libanone, ako aj nad zničením civilnej infraštruktúry a poškodením kultúrneho dedičstva v krajine. Vyjadrila tiež obavy v súvislosti s rastúcim počtom vnútorne vysídlených ľudí.

V Libanone bojuje izraelská armáda proti hnutiu Hizballáh, ktoré začalo útočiť na Izrael pred viac ako rokom na znak solidarity s Palestínčanmi v Pásme Gazy. Izrael tvrdí, že cieľom vojenskej operácie v Libanone je umožniť občanom, ktorí museli v dôsledku útokov Hizballáhu opustiť svoje domovy, návrat do oblastí na severe krajiny.

Raketa, ktorú pravdepodobne vypálilo hnutie Hizballáh alebo jeho spojenci, 29. októbra zasiahla sídlo misie UNIFIL na juhu Libanonu, uviedla misia. Zranenia utrpeli ôsmi rakúski vojaci, informovala Viedeň. Päť príslušníkov UNIFIL-u utrpelo zranenia pri útoku zo 7. novembra. O deň neskôr mierové sily OSN obvinili izraelskú armádu z poškodenia jej pozícii na juhu Libanonu, pripomína AFP.