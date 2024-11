PRVÉ výsledky z boja o Biely dom: Trump spochybnil voľby v kľúčovej Pennsylvánii, Vermont získala Harrisová

Kamala Harrisová vo svojej centrále vo Washingtone a Donald Trump v Palm Beach na Floride (Zdroj: SITA/AP/Jacquelyn Martin/Evan Vucci)

"Veľa sa hovorí o masívnom PODVÁDZANÍ vo Filadelfii. Polícia prichádza!!!" napísal Trump na svojej platforme Truth Social.

Nebolo však bezprostredne jasné, aký incident mal Trump na mysli a svoje tvrdenia nepodložil dôkazmi. Komisár mesta Filadelfia Seth Bluestein neskôr uviedol, že "toto tvrdenie je absolútne nepravdivé".

Trumps Wahlbetrugs-Lügenmärchen haben begonnen. Den Anfang macht Philadelphia im heiss umkämpften Bundesstaat Pennsylvania. pic.twitter.com/3qGbEn7FZA — Marko Kovic (@marko_kovic) November 5, 2024

"Ide o ďalší príklad dezinformácie. Hlasovanie vo Filadelfii je bezpečné a zabezpečené," dodal.

Pensylvánia je Trumpom i jeho demokratickou protikandidátkou Kamalou Harrisovou považovaná za kľúčovú, pripomína DPA. Víťazstvo v tomto severovýchodnom americkom štáte by každému z kandidátov prinieslo 19 voliteľov, čo je najviac zo všetkých tzv. "swing states", ktoré pravdepodobne rozhodnú o tom, kto pôjde do Bieleho domu. Všeobecne sa očakáva, že Trump sa pokúsi spochybniť spravodlivý priebeh volieb v prípade svojej porážky, podobne ako to urobil v roku 2020, konštatuje DPA.

Kentucky a Indiana

Prvé výsledky z prezidentských volieb v Spojených štátoch napĺňajú papierové predpoklady. Republikánsky exprezident Donald Trump podľa projekcie agentúry AP zvíťazil v štátoch Kentucky a Indiana, viceprezidentka za Demokratickú stranu Kamala Harrisová ovládla Vermont. Hlasovanie sa už skončilo tiež v prvom zo siedmich štátov, kde prieskumy nasvedčovali veľmi tesnému súboju, víťaz v Georgii ale zatiaľ nie je jasný.

BREAKING: President Donald J. Trump Wins Kentucky pic.twitter.com/YAAOt2u8tF — Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) November 6, 2024

Po prvej vlne výsledkov má Trump istých 19 hlasov v zbore voliteľov, Harrisová troch. Na istotu zvolenia do prezidentskej funkcie je potrebných 270. Volebné miestnosti sú teraz uzavreté v šiestich z 50 amerických štátov, obaja kandidáti si zatiaľ pripísali víťazstvo v štátoch, ktoré sa dlhodobo prikláňajú k ich politickej strane.

Kamala Harris gana la elección en Vermont y se lleva 3 votos electorales. Colegio Electoral (actualizado): 🔴Trump - 19 🔵Harris - 3 #EleccionesEstadosUnidos



Sigue la cobertura en el liveblog de N+ https://t.co/vC6roEWDhj y YouTube https://t.co/C7pOOMygwu pic.twitter.com/kFpgLNIzRG — NMás (@nmas) November 6, 2024

O šanciach Trumpa a viceprezidentky Kamaly Harrisovej na zvolenie môžu viac napovedať výsledky z Georgie a tiež zo Severnej Karolíny, kde hlasovanie končí o 19.30 h miestneho času (01.30 h SEČ). V Georgii pred štyrmi rokmi Trump tesne prehral, v Severnej Karolíne si zase pripísal tesné víťazstvo.

Nevada posledná zo swing states

Okrem týchto dvoch štátov sa veľká pozornosť upiera tiež na Pensylvániu, kde sa volebné miestnosti zatvárajú o 02:00 SEČ, o hodinu neskôr sa pridajú Michigan, Wisconsin a Arizona a o ďalšiu hodinu ako posledný z tzv. kolísavých štátov ukončí hlasovanie Nevada.

Prezidentské voľby 2024 v štáte Nevada (Zdroj: SITA/AP/Godofredo A. Vasquez)

V Georgii aj po konci hlasovacieho času zostalo niekoľko volebných miestností otvorených po tom, ako boli počas dňa evakuované kvôli falošným bombovým vyhrážkam, informoval denník The New York Times. Hlasovanie sa kvôli vyhrážkam a iným problémom na vybraných miestach predlžuje v rôznych častiach USA.

Ďalšie tri zrejme pre Trumpa

Volebné miestnosti sa o 19:30 miestneho času (1:30 stredoeurópskeho času) uzavreli v ďalších troch štátoch USA. Voľby skončili v Západnej Virgínii, Ohiu a kľúčovej Severnej Karolíne. Celkovo sa v týchto štátoch súperí o 37 hlasov voliteľov. TASR informuje podľa televízií CNN a PBS.

CNN odhaduje, že republikánsky kandidát Donald Trump zvíťazí v Západnej Virgínii a pripísal si hlasy ďalších štyroch voliteľov. Prieskumy naznačujú, že Trump zvíťazí aj v Ohiu, z ktorého pochádza jeho kandidát na viceprezidenta J. D. Vance.

I did a thing today, I "ohio voted". I forgot to grab a sticker tho REEEEE!!! pic.twitter.com/eZVmlZ6fcX — FawfulVR | V-tuber (@FawfulVR) November 6, 2024

Mimoriadne vyrovnaný súboj sa očakáva v Severnej Karolíne, ktorá je jedným zo siedmich kľúčových štátov, ktoré pravdepodobne rozhodnú o budúcom prezidentovi. Severná Karolína disponuje 16 voliteľmi.