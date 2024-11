Republikána Trumpa zrejme volil väčší počet Američanov ako demokratku Harrisovú

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon)

Americké prezidentské voľby nesú znaky nepriamych dvojstupňových volieb. Na základe rozhodnutí voličov každý štát vyšle takzvaných voliteľov, ktorých je spolu 538 a ktorí potom hlasujú za jedného z kandidátov. Na víťazstvo vo voľbách je potrebných najmenej 270 hlasov voliteľov.

Podľa projekcie televízie Fox News Trump vyhral najmenej v štyroch zo siedmich kolísavých štátov (Pensylvániu, Wisconsinu, Severnej Karolíne a Georgii), čím si zabezpečil volebné víťazstvo. Ďalšie veľké televízne stanice zatiaľ Trumpa za víťaza nevyhlásili, ale prisudzujú mu tri kľúčové štáty s tým, že má k výhre výrazným spôsobom nakročené. Trump sa už za víťaza volieb vyhlásil a gratulovala mu rad svetových politikov, Harrisová projekciu svojej prehry ešte nekomentovala.

Pokiaľ ide o celkový počet hlasov, má Trump zatiaľ celkovo 51,1 percenta hlasov, zatiaľ čo Harrisová 47,2 percenta, uvádzajú zhodne stanice BBC a CBS News s tým, že sa stále očakávajú výsledky zo siedmich amerických štátov.

Exprezident Trump v predvolebnej kampani sľúbil, že by v prípade zisku druhého mandátu zastavil nelegálnu migráciu, zvýšil by clá a sľubuje tiež ukončiť vojny na Ukrajine a na Blízkom východe. Ako by tieto konflikty ukončil, ale republikán nespresnil.