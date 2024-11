Nový turecký zákon proti špionáži: TOTO bude trest za prácu pre zahraničné záujmy

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Text úpravy zákona proti špionáži, ktorý by mal onedlho prediskutovať turecký parlament, by umožnil udeľovať tresty do výšky siedmich rokov väzenia pre osoby, ktoré uznajú za vinné z práce pre zahraničné záujmy.

Podľa HRW by zmena zákona rozšírila definíciu špionáže "natoľko nejasným spôsobom, že by mohla kriminalizovať legitímnu prácu obhajcov ľudských práv, novinárov a iných aktérov občianskej spoločnosti". Zmenou by vláda dostala právomoc charakterizovať ich ako špiónov alebo nepriateľov štátu a diskreditovať tak ich prácu, uviedol špecialista HRW pre oblasť Európy a Strednej Ázie Hugh Williamson.

Na odvolanie návrhu už vyzvalo viacero tureckých novinárskych združení a odborových organizácií, napísala AFP. Predošlú verziu návrhu, ktorú médiá nazvali "zákon o agentoch vplyvu", stiahli v júni, v októbri ju však vrátili do programu parlamentu. Vládnuca Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP) uviedla, že tieto zmeny sú potrebné na boj proti "novým druhom" špionáže.