Olympionička išla donaha! Sexi zábery zverejňuje na onlyfans! PRETO to robím

Alexandra Ianculescu zverejňuje sexi fotky aj na Instagrame. (Zdroj: speed_skater/Instagram)

Keďže bývalej rýchlokorčuliarka, ktorá v roku 2001 s rodinou emigrovala do Kanady, často dostáva otázku, prečo fotí takéto fotky, svoje rozhodnutie teraz opäť vysvetlila svojim vyše 300-tisíc fanúšikom na Instagrame.

„Prečo OnlyFans? Myslela som si, že by bolo vhodné zdieľať tento príspevok znova, keďže sa ma na to neustále pýtajú,“ začína svoj dlhý príspevok.

„Začnime niekoľkými negatívami. Ide o to, že svet vás bude vždy súdiť bez ohľadu na to, čo urobíte. Bez ohľadu na tému: buď si príliš veľa alebo príliš málo, príliš tučný alebo príliš tenký, príliš zvláštny alebo nudný. Našťastie som vo veľmi mladom veku zistila, že vždy budem robiť veci po svojom,“ napísal Ianculescu, ktorá súťažila v rýchlokorčuľovaní na olympijských hrách v Pchjongčchangu v Južnej Kórei v roku 2018, no na 500-metrovej vzdialenosti skončila posledná.

Potom zavesila korčule na klinec a začala sa venovať cyklistike. Aby mohla financovať svoj život, pripojila sa k OnlyFans, hoci bola spočiatku skeptická.

„V roku 2021 som sa rozhodla otvoriť si tento účet, pretože som neustále dostávala šialené množstvo „páči sa mi“ na fotografie v bikinách a ľudia mi navrhovali, aby som ich predal na tejto platforme. Myslela som, že to bol najväčší vtip,“ píše Ianculescu.

Pokračovala: „Nechcela som byť vnímaná ako niekto, kto je známy tým, že predáva ‚fotky v bikinách‘, keď vezmem do úvahy, že som ako športovkyňa tak tvrdo pracovala, tvrdo som pracovala na svojom vzdelaní, hovorím viacerými jazykmi a skutočne milujem obraz o sebe, ktorý som si vytvorila a ktorý si vážim.“

Finančný úspech jej nahých vystúpení na internete ju však prekvapil a prinútil znova sa zamyslieť. Ianculescu, ktorá randí s rakúskym cyklistom Felixom Gallom povedala: „Môj život sa po prvom mesiaci úplne zmenil k lepšiemu. Teraz ma baví trénovať na plný úväzok, dopriať si vybavenie, ktoré potrebujem, svoje vysnívané bicykle, šetriť si na iné ciele v živote a môžem si to užívať spôsobom, ktorý nevyžaduje, aby som obetoval svoj atletický život v troch rokoch. Pracujem na polovičný úväzok práce ako kedysi, keď som si plnila svoje olympijské sny."

Alexandra Ianculescu zverejňuje sexi fotky aj na Instagrame. (Zdroj: speed_skater/Instagram)

Tie sa zatiaľ v cyklistike nenaplnili. Ianculescu sa neplnil svoj veľký cieľ, tohtoročné olympijské hry v Paríži. Teraz sa sústredí na účasť na letných hrách v roku 2028 v Los Angeles.