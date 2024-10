OnlyFans modelka (26) sa narodila s dvomi vagínami: Šokujúce reakcie mužov na jej anomáliu!

(Zdroj: Instagram/annieecharlotte)

V 16-tich rokoch jej bolo diagnostikované jedinečné ochorenie – uterus didelphys. Znamená to, že má dve maternice, dva krčky maternice a dve vagíny. Až tento stav ju prinútil zamyslieť sa nad tým, aké zlé a nevyvinuté je zdravotníctvo najmä v oblasti ženského zdravia, povedala pre portál news.com.au. Svoju diagnózu sa dozvedela už ako tínedžerka a vždy sa kvôli tomu cítila menejcenne. Bála sa, že jej stav v budúcnosti ovplyvní jej sexuálny život. Priznala však, že odvtedy spala so stovkami mužov, ale ani jeden si neuvedomil a ani sa nikdy nedozvedel, že má dve vagíny.

Vysvetlila tiež, že jej pravá vagína je väčšia a viac dominantná, takže muži si nevšimnú alebo úplne prehliadnu menšiu vagínu, ktorá sa nachádza na ľavej strane. „Ak mám byť úprimná, myslím si, že muži sa nad tým jednoducho nezamýšľajú. Úplne to nemajú na očiach. Mám pocit, že niektorí z nich ani nevedia, kde je klitoris, nehovoriac o tom, kde by vôbec mohla byť druhá vagína,“ povedala Charlottová. „Ale keď som sa niektorým mužom priznala, najskôr neveriacky pozerali a potom chceli preskúmať viac,“ uviedla ďalej.

Vo všeobecnosti platí, že ak je Charlottová otvorená a pred intímnym stykom povie partnerovi o svojej anomálii, zvyčajne to príjme. Napriek tomu sa však stretla aj s mužmi, ktorí takí tolerantní neboli a jej nezvyčajný stav ich pobúril. „Raz mi jeden muž povedal, že je nervózny a nechce mať so mnou sex, lebo nevie, čo má so mnou robiť. Ale inak s tým muži nemajú nejaký problém,“ dodala hviezda platformy pre dospelých.