Najkrajšia futbalistka sveta v slzách: Vylúpili ju! Zmizli šperky za státisíce eur

Alishu Lehmannovú vykradli. (Zdroj: Instagram/Alisha Lehmann)

Futbalový pár, Alisha Lehmannová (25) a Douglas Luiz (26), zažil počas víkendu nepríjemnú udalosť, keď ich dom v Turíne vykradli zlodeji. Odcudzené boli hodinky a šperky v hodnote takmer pätnásť miliónov korún.

K vlámaniu došlo v sobotu večer, keď Douglas hral zápas za Juventus proti Laziu a Alisha sa pripravovala na nedeľný duel ženskej ligy s Interom. Keď sa Douglas vrátil domov, našiel dom v neporiadku s rozhádzanými vecami. Po príchode polície oznámil, že zlodeji ukradli jedenásť luxusných hodiniek a niekoľko diamantových náhrdelníkov, informoval Daily Star.

Alisha sa o situácii podelila na Instagrame, kde má viac ako 16 miliónov sledujúcich. Podľa Daily Star si vďaka sponzorovaným príspevkom na tejto sociálnej sieti dokáže zarobiť takmer 240 000 eur za každý príspevok.

Minulý mesiac sa športovkyňa sťažovala na veľké rozdiely v platoch medzi mužským a ženským futbalom. V rozhovore pre taliansky denník La Repubblica povedala: „Po tréningu často hovorím Douglasovi, že je to jednoducho nespravodlivé. Robíme tú istú prácu, ale on zarába stotisíckrát viac než ja. Trochu to preháňam, ale je to tak. Rovnosť platov medzi mužmi a ženami stále neexistuje, ani v dnešnej dobe.“

„Mnoho ľudí o ženskom futbale vtipkuje. Vždy sa ich pýtam, či videli aspoň jeden zápas. Pravdepodobne nie, pretože inak by museli uznať, aké sme my ženy skvelé a s akou vášňou a nasadením dokážeme hrať,“ dodala.

Alisha Lehmannová otvorene hovorí o svojej bisexualite a záujme o mužov aj ženy. V minulosti mala vzťah s Ramonou Bachmannovou, spoluhráčkou zo švajčiarskej reprezentácie, pričom sa proti sebe postavili aj na ihrisku, keď Ramona hrala za Chelsea a Alisha za West Ham. Neskôr sa však rozhodla pre vzťah s Brazílčanom Douglasom Luizom.