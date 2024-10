Drastické zdražovanie! Za základné potraviny si poriadne priplatíte: Experti predpovedajú historické maximá

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Masívne zdražovanie čaká najznámejšie prírodné sladidlo a to cukor. Cena by mala podľa portálu Startitup, ktorý sa odvoláva na web Investing Haven, stúpnuť až dvojnásobne. Nárast sme mohli zaznamenať už v septembri, kedy začala stúpať z pôvodných 0,18 dolárov za 0,5 kilogramu v USA. Koncom septembra zdražel na celom svete až o 15% avšak to by nemal byť koniec. Budúci rok by mala cena dosiahnuť až 0,36 dolára za 0,5 kilogram, čo predstavuje dvojnásobok ceny.

archívne video

Dovážame to, čo si dokážeme na Slovensku vypestovať, tvrdí Šumichrast (Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj)

Jedným z faktorom, prečo prišlo k zdražovaniu základnej potraviny je nie len dopyt a ponuka, ale aj problémy v Brazílii. „Myslím si, že požiare boli dramatickou udalosťou, ktorá prinútila trh zamerať sa na to, koľko sa už odoslalo (z Brazílie), čo málo je na odoslanie v nasledujúcom štvrťroku a že výnosy (v Brazílii) prudko klesajú,“ hovorí riaditeľ austrálskej spoločnosti Green Pool Commodities Tom McNeill.

Zdražel aj olej

Ďalšou surovinou, ktorej cena rapídne stúpa, je aj olivový olej. Podľa portálu tvnoviny.sk sme na Slovensku zaznamenali medziročný rast ceny olivového oleja o približne 46% a oproti roku 2021 dokonca o dvojnásobok. Kým pred rokom ste kúpili liter olivového oleja za približne 8 eur. Tento rok za takú sumu kúpite len polovicu fľaše.

(Zdroj: gettyimages.com)

Hlavným dôvodom zdražovania oleja sú výrazné suchá a nedostatočná úroda. "Až 60 % svetovej produkcie sa vypestuje v troch oblastiach, a to Jaén Španielsko, Bari Taliansko a Chania Grécko. Suchá tak výrazne ohrozili produkciu v týchto krajinách, a tak aj svetovú produkciu, ktorá v sezóne 2022/2023 poklesla o 25 %. Cena tak následne reagovala prudkým nárastom,“ uviedol pre portál komoditný analytik Marek Nemky. Vďaka zníženému dopytu je v súčasnosti cena zastabilizovaná. Avšak Marek Nemky nevylučuje, že môže dôjsť v budúcnosti k ďalšiemu zdražovaniu, pretože úroda opäť nebola dobrá.

Cena sa zvýšila aj na masle

Zdražovaniu sa nevyhlo ani maslo. Hoci začiatkom tohto roka cena mierne poklesla, v máji prišlo k zlomu a opäť začala rásť. V súčasnosti už maslo pod dve eurá nenájdete ani v akcii. Bežne sa v obchodoch predáva za dva a pol eura.

(Zdroj: Getty Images)

V medziročnom porovnaní je maslo drahšie o viac ako 70 centov. To najdrahšie podľa portálu už prekonalo štyri eurá, kvôli čomu sa vrátilo do čias inflačnej krízy. Cena masla na burze obchoduje v blízkosti historický maxím.