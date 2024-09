To tu ešte nebolo: Ruský propagandista zaútočil na Putina! Vyzval ho na odstúpenie

Propagandista Kremľa, Vladimir Solovjov, v ruskej televízii (Zdroj: Twitter/Anton Gerashchenko)

Sťahujú sa nad „vzťahom“ Vladimíra Putina a Vladimíra Solovjova temné mračná? Solovjov bol doteraz jedným z najbližších Putinových spojencov. Solovjov celé mesiace volal zo svojho bezpečného televízneho štúdia, aby zničil Západ jadrovými útokmi. Solovjov už roky predstavuje Putinovu propagandu v štátnej televízii. A robí to úplne dobrovoľne. Ruský šéf Kremľa však bol svojím hlavným propagandistom teraz doslova zosmiešnený.

archívne video

Video obsahuje unikátne zábery z prvých dní bojov v ruskej Kurskej oblasti, ako aj videá, ktoré natočili operátori mediálnych centier, ktorí ako prví z médií navštívili ruské územie. (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Solovjov kritizoval Putina počas priameho prenosu

Vo svojej diskusnej relácii, ktorá sa vysiela od roku 2012, Solovjov verejne kritizoval ruského prezidenta, pričom okrem iného vyhlásil, že Putinova „odstúpenie je nevyhnutné“. Zdá sa, akoby sa Solovjov zrazu obrátil proti svojmu bývalému priateľovi. Populárny ruský televízny moderátor práve vysielal, keď zrazu vyhlásil, že Putinova 25-ročná „katastrofálna“ vláda v Rusku by sa mala ukončiť.

Solovjov sa dotkol aj „trápneho“ obliehania Kurska a naznačil zmenu režimu v Rusku, pričom povedal, že nestačí potrestať tých, ktorí sú zodpovední za inváziu. Dodal: "Je potrebné vymenovať tých, ktorí to vedia urobiť efektívne, rýchlo a prehľadne. Aj keď si to vyžaduje odstúpenie hlavného veliteľa."

Hostia Solovjova boli šokovaní

Anton Geraščenko, bývalý námestník ukrajinského ministra vnútra, zdieľal úryvok z výbušných scén na svojej platforme X (predtým Twitter). Napísal: "Ruský propagandista Solovjov navrhuje Putinovu rezignáciu." Aj keď nie je jasné, či mal Solovjov na mysli Putinovu rezignáciu alebo armádu v blízkosti hraníc, jeho hostia na pódiu – vrátane člena Štátnej dumy Andreja Guruleva – sa zdali byť z tejto poznámky viditeľne zaskočení.

⚡️Breaking ❗️



Russian propagandist Solovyev suggests Putin's resignation. pic.twitter.com/8j4hDTglIa — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 24, 2024

Ruská tlačová agentúra hovorí o nedorozumení – užívatelia siete však majú iný názor

Ruská spravodajská agentúra tvrdila, že išlo o nedorozumenie, pretože hostia počuli Solovjova povedať „Otstavka“, čo v ruštine znamená „odstúpenie“. Namiesto toho Solovjov pravdepodobne povedal „Stavka“ – vojenský oporný bod z druhej svetovej vojny – a požadoval zriadenie „veliteľského štábu vrchného veliteľa“. Mnohí používatelia internetu to však vidia inak. Už sa pýtajú, ako dlho bude Solovjov po svojich údajných útokoch na Putina ešte žiť.