Desivá eskalácia medzi Ruskom a USA: Nové odhalenia! Putin sa vyhrážal Bidenovi jadrovou vojnou

Vladimir Putin a Joe Biden na archívnej fotografii (Zdroj: SITA/AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool)

Americký investigatívny novinár Bob Woodward (81) vydá 15. októbra svoju novú investigatívnu knihu „War“. Prináša v nej exkluzívne pohľady do zákulisia medzinárodnej politiky. Podrobnosti z knihy sú známe už teraz. pár dní pred vydaním. Woodward okrem iného uvádza, že bývalý americký prezident Donald Trump (78) vraj udržiaval úzky kontakt so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom (72) aj po svojom funkčnom období. Okrem iného tajne poslal do Moskvy testy na koronavírus. Vzťah Putina s americkým prezidentom Joeom Bidenom (81), ktorý je stále vo funkcii, je vraj úplne iný. Vraj sa mu dokonca osobne vyhrážal jadrovou vojnou.

archívne video

Ukrajinskí vojaci absolvujú základný všeobecný vojenský výcvik pod vedením litovských inštruktorov (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Nemecký denník Bild zverejnil informácie z knihy Boba Woodwarda. Podľa toho vraj Spojené štáty vedeli o Putinovom pláne napadnúť Ukrajinu so 175 000 vojakmi už v októbri 2021. Prezradil to izdroj blízky Kremľu. Potom vraj došlo k telefonickému rozhovoru medzi Joeom Bidenom a Vladimirom Putinom. Tam ruský prezident pohrozil jadrovou vojnou. „Je nemožné vyhrať jadrovú vojnu,“ znela Bidenova odpoveď.

Po vypuknutí vojny na Ukrajine americký minister obrany Lloyd Austin (71) na jeseň 2022 opäť varoval svojho vtedajšieho ruského kolegu Sergeja Šojgu (69) pred použitím jadrových zbraní na Ukrajine. Hrozil Rusku izoláciou „v takom rozsahu“, ktorý by Rusi nedokázali pochopiť. Šojgu odpovedal, že sa mu nemá vyhrážať, na čo Austin odpovedal: "Som vodca najmocnejšej armády v histórii sveta. Nevyhrážam sa. Radšej nie." Newsweek tiež informuje o telefonátoch medzi americkou a ruskou vládou, ktoré sa spomínajú vo Woodwardovej knihe. Kremeľ bol požiadaný o vyjadrenie. Doteraz neprišla žiadna odpoveď.

Kto je Bob Woodward?