Rusi zažili šok v priamom prenose! Putin ohlásil v štátnej televízii svoju DEMISIU

Falošný Vladimir Putin oznámil v televízii svoju rezignáciu. (Zdroj: Telegram/screenshot)

Začiatkom tohto týždňa, presne 7. októbra, oslávil Vladimir Putin svoje 72. narodeniny. Ruský prezident prijal srdečné blahoželanie od jedného zo svojich najhorlivejších podporovateľov. Preto ultranacionalista Aleksander Dugin, ktorého dcéra bola zabitá pri bombovom útoku v aute v auguste 2022, napísal na svojom telegramovom kanáli „Boh ochraňuj cára“. Ukrajina, ktorá bojuje za ukončenie vojny vyvolanej Putinom od ruskej invázie 24. februára 2022, si tiež nenechala ujsť príležitosť zablahoželať vodcovi Kremľa k jeho narodeninám veľmi zvláštnym spôsobom.

archívne video

Ukrajinskí vojaci absolvujú základný všeobecný vojenský výcvik pod vedením litovských inštruktorov (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Ukrajina ovládla ruské médiá

Už začiatkom týždňa bolo známe, že ukrajinskí hackeri na niekoľko hodín – v Putinov špeciálny deň – paralyzovali ruské štátne médiá. Teraz vyšli najavo ďalšie podrobnosti o hackerskom útoku. Ukrajina nielenže vypla Putinove milované médiá, ale ich aj okamžite ovládla. Rusi zostali v úžase, keď Vladimir Putin náhle a úplne nečakane oznámil svoju rezignáciu v priamom prenose v krymskej štátnej televízii.

Putin oznámil svoju rezignáciu naživo v ruskej televízii

Ukrajinou sfalšovaný prejav mohol pokaziť narodeninovú oslavu Vladimira Putina, pretože v krátkom vysielaní generovanom umelou inteligenciou falošný Putin oznamuje svoju rezignáciu a vyzýva ľudí, aby pomohli ukrajinskej armáde oslobodiť polostrov Krym a ďalšie okupované oblasti, ako informoval napríklad aj britský „Express“. Falošný Putin doslova vyhlásil: "Dnes oslavujem svoje posledné narodeniny ako vaša hlava štátu. Viem, že chápete, ako sa situácia mení. Ukrajinská armáda pokračuje v ničivých útokoch a ničí ruské ozbrojené sily - proces, ktorý bude stále silnejší."

⚡️В Крыму взломали телеящик и показали "обращение Путина". pic.twitter.com/WPiv90uQLW — AB (@ABnewsReal) October 7, 2024

A ďalej: "Už vám nie som schopný zaručiť bezpečnosť a stabilitu. Preto vás žiadam, aby ste sa nebránili zmenám. Ukrajinská armáda získa späť svoje územie a vy by ste jej mali pomôcť. Mali by ste "Ukrajincom poskytnúť všetky informácie, ktoré pomôžu čo najrýchlejšie dosiahnuť jej vojenské ciele a oslobodiť jej územie od okupácie. Spoločne môžeme byť svedkami úsvitu novej budúcnosti, v ktorej sa dosiahne spravodlivosť.“

Samotný Putin sa k ukrajinským narodeninovým pozdravom zatiaľ nevyjadril.