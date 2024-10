Putin je v sústavnom strachu: Dohnala ho paranoja! FOTO Nechal zbúrať svoj milovaný palác pri Čiernom mori

Vladimir Putin nechaj zrútiť svoj obľúbený palác. (Zdroj: profimedia.sk)

24. februára 2022 vtrhli na Ukrajinu tisíce vojakov Vladimira Putina. Odvtedy sa Rusko pokúša použiť svoje jednotky na okupáciu susednej Ukrajiny pod zámienkou „denacifikácie“. Koniec útočnej vojny, ktorá sa mala skončiť do 72 hodín dobytím Kyjeva, je stále v nedohľadne. Namiesto toho ruské a ukrajinské jednotky pokračujú v krvavých bojoch. A zdá sa, že aj vodca Kremľa Putin je čoraz nervóznejší – prinajmenšom od ukrajinského postupu v Kursku.

Nové satelitné snímky odhaľujú: Putin zrejme zdemoloval svoj milovaný palác Bočarov Ručej v Soči

Aspoň to naznačujú nové satelitné snímky zo Soči. Ako uvádzajú viaceré médiá vrátane The Sun, Putin zrejme zrovnal so zemou jeden zo svojich najvýznamnejších palácov. Nedávne zábery naznačujú, že Putinov palác Bočarov Ručej s výhľadom na Čierne more bol zbúraný. Namiesto jeho veľkolepého paláca zostal len kus prázdnej zeme, ako ukazujú aktuálne satelitné snímky.

Putin zerstörte seine Residenz in Sotschi aus Angst vor ukrainischen Drohnen



Das Hauptgebäude von Putins Residenz „Bocharov Ruchey“ in Sotschi wurde zerstört. Dies berichtete die Publikation „Proekt“ unter Berufung auf eine eigene Analyse von Satellitenbildern. pic.twitter.com/9XLwktOFpy — Andy Schneider (@AndySch64494719) October 7, 2024

Prečo Putin zrovnal svoj veľkolepý palác so zemou? Vraj zo strachu z možného útoku z Ukrajiny. Vyšetrovanie ruskej opozičnej spravodajskej stránky Proekt zistilo, že palác mohol byť zbúraný, pretože Putin sa „naozaj bojí“ zabitia pri útoku kamikadze bezpilotným lietadlom.

Predpokladá sa, že ruský prezident zničil palác vo februári alebo marci tohto roku. Správa Proekt, ktorá ako prvá zverejnila zábery, vysvetlila: "Budova (Bočarov Ručej) bola zdemolovaná do základov. Veľa otázok zostáva nezodpovedaných. Prečo musela byť zbúraná luxusná rezidencia, ktorá bola zrenovovaná pred 10 rokmi? Odpoveď je pravdepodobne jasná: kvôli [ukrajinským] útokom dronov sa prezident bojí zdržiavať sa na pobreží Čierneho mora v regióne Krasnodar. V roku 2023 sa Putin cítil ohrozený na svojom fyzickom zdraví a zmocnil sa ho strach.

(Zdroj: profimedia.sk)

Nechal Putin z taktických dôvodov zbúrať svoj palác?

Existuje však aj iná teória. Zatiaľ čo mnohí tvrdia, že ruský despota dom zbúral z bezpečnostných dôvodov, iní sa domnievajú, že môže ísť o taktický krok Ruska. Jedna teória hovorí, že Putin zbúral palác pod zámienkou vojny, aby si v podobnej oblasti postavil novú, luxusnejšiu vilu. Nová budova by mohla disponovať lepšími bunkrami pre paranoidného vládcu, ak prehrá vojnu alebo sa stane cieľom Západu a jeho jadrových zbraní.

Putinova bývalá milenka vraj bývala v paláci v Soči

Putin v posledných rokoch často navštevoval dovolenkový dom navrhnutý Stalinom, no v posledných mesiacoch kvôli situácii na Ukrajine úplne zanedbal Soči. Dôvod: Od Putinovej invázie vo februári 2022 sa ukrajinské drony zamerali na niekoľko oblastí v Soči.

V rokoch pred ukrajinskou vojnou Putin pravidelne trávil leto v Soči a odtiaľ riadil Kremeľ. Mnohí dokonca považovali palác v Soči za Putinovo osobné hniezdočko lásky, keďže ho údajne zdieľal so svojou tajnou bývalou milenkou Alinou Kabajevovou (41) a ich dvoma malými deťmi.

Samotné Rusko zatiaľ správy okolo Putinovho luxusného paláca nekomentovalo.