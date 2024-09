Konflikt medzi Izraelom a Hizballáhom je takmer plnohodnotnou vojnou, tvrdí Borrell

Josep Borrell (Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek)

NEW YORK - Eskalácia konfliktu medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizballáh je takmer plnohodnotnou vojnou, vyhlásil v pondelok Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell. Informuje o tom správa z agentúry Reuters.

Situáciu označil za mimoriadne nebezpečnú a znepokojujúcu "Ak toto nie je vojnová situácia, tak neviem, ako by ste to nazvali," povedal pred novinármi a poukázal na rastúci počet civilných obetí a intenzitu vojenských úderov.

archívne video

Izraelská armáda objavila tunely, v ktorých Hamas zadržiaval rukojemníkov (Zdroj: Twitter/Israel Defense Forces)

Borrell dodal, že úsilie o zníženie napätia pokračuje, ale najhoršie obavy Európy z rozšírenia konfliktu sa stávajú skutočnosťou. Civilisti podľa neho platia vysokú cenu a je potrebné vynaložiť všetko diplomatické úsilie, aby sa zabránilo úplnej vojne.

"Tu v New Yorku je na to vhodná príležitosť. Každý musí vynaložiť všetky svoje sily, aby zastavil túto cestu k vojne," povedal v americkej metropole, kde sa koná 79. zasadnutie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov.

Izrael v pondelok ráno spustil sériu leteckých útokov na ciele Hizballáhu v Libanone. Medzi cieľmi boli podľa armády budovy, kde Hizballáh ukrýval rakety, odpaľovacie zariadenia, drony a ďalšiu techniku. Podľa posledných informácií tamojšieho ministerstva zdravotníctva prišlo o život najmenej 492 ľudí vrátane 35 detí a 1645 osôb utrpelo zranenia. Prestrelky a nálety sa na oboch stranách sa uskutočňovali aj počas predošlého týždňa.

USA nesúhlasia so stratégiou Izraela v Libanone, chcú predstaviť svoje návrhy

Spojené štáty si nemyslia, že izraelská stupňujúca sa ofenzíva, ktorej cieľom je prinútiť hnutie Hizballáh znížiť napätie, prinesie želaný výsledok, uviedol vysokopostavený predstaviteľ amerického ministerstva zahraničných vecí. Vyjadril tak nesúhlas so stratégiou Izraela, ktorý v pondelok podnikol na územie Libanonu masívny útok. Informujú agentúry AFP, AP a Reuters.

Spojené štáty plánujú predložiť niekoľko návrhov na zmiernenie krízy v Libanone a zabráneniu väčšej vojny v regióne. "Máme niekoľko konkrétnych nápadov, o ktorých budeme tento týždeň diskutovať so spojencami a partnermi, aby sme sa pokúsili nájsť spôsob, ako v tejto veci postupovať," uviedol americký predstaviteľ, zatiaľ čo sa svetoví lídri zišli v New Yorku na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov (OSN). Francúzsko v súvislosti s eskalujúcim konfliktom medzitým požiadalo o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN.

Izrael v pondelok ráno spustil sériu leteckých útokov na ciele Hizballáhu v Libanone. Izraelská armáda v pondelok večer ozrejmila, že letecké útoky zasiahli za uplynulých 24 hodín "vyše 1100 cieľov" napojených na Hizballáh. Medzi cieľmi boli podľa armády budovy, kde hnutie ukrývalo rakety, odpaľovacie zariadenia, drony a ďalšiu techniku.

Jeden z predstaviteľov Libanonu uviedol, že v dôsledku útoku zaznamenali najvyšší denný počet obetí násilia v krajine od občianskej vojny v rokoch 1975 - 1990. Podľa posledných informácií tamojšieho ministerstva zdravotníctva o život prišlo najmenej 492 ľudí vrátane 35 detí a 1645 utrpelo zranenia.

Ak je Izrael vystavený trvalým útokom, musí sa brániť, myslí si prezident Pavol

Ak je Izrael vystavený trvalým útokom, neostáva mu nič iné, len sa brániť. V reakcii na izraelské útoky na libanonské militantné hnutie Hizballáh to novinárom povedal prezident Petr Pavel. Taktiež minister zahraničia Ján Lipavský útoky vníma ako snahu donútiť Hizballáh ukončiť raketové útoky na Izrael.

Izrael dnes vykonal najrozsiahlejšie vzdušné údery na pozície Hizballáhu na juhu aj na východe Libanonu najmenej od roku 2006, keď sa skončila minulá vojna medzi oboma stranami. Armáda uviedla, že počas dňa zasiahla na juhu Libanonu a v údolí Bikáa na východe krajiny na 1300 cieľov spojených s Hizballáhom a že údery mierili hlavne na jeho rakety, odpaľovacie zariadenia či sklady zbraní ukryté v domoch. Vopred tiež vyzvala obyvateľov v blízkosti cieľov na okamžitú evakuáciu. Libanonské ministerstvo zdravotníctva však uviedlo, že pri úderoch zomrelo skoro 500 ľudí vrátane žien a detí a 1645 ďalších bolo zranených.

"To, čo robí Izrael, je predovšetkým sebaobrana. Ak ste vystavený útokom, ktoré sú trvalé, a to zo strany (palestínskeho teroristického hnutia) Hamas, zo strany Hizballáhu aj zo strany Iránskych revolučných gárd, tak vám nezbyde nič iné ako sa brániť. A tie spôsoby obrany môžu byť rôzne," povedal.

Podľa Lipavského treba zasadiť situáciu do kontextu dlhodobých vzťahov Česka a Izraela

Útok proti južnému Libanonu podľa neho vychádzal z jasných spravodajských informácií, k čomu sa Hizballáh chystá. "A vyradiť tie odpaľovacie zariadenia ešte predtým, ako vystrelia stovky rakiet na Izrael je určite rozumnejšie, ako riešiť potom dopady rakiet a straty na izraelskej strane," uviedol český prezident.

Na to, aby Česko prehodnocovalo politiku vo vzťahu k Izraelu, je podľa neho potrebné jasne vyhodnotiť fakty. "Môžeme mať rôzny pohľad na to, čo (izraelský premiér) Benjamin Netanjahu robí, ale nemali by sme na základe niektorých krokov, ktoré nám môžu pripadať ako sporné, odsudzovať alebo ukončovať podporu celému Izraelu," povedal Pavel.

Podľa Lipavského je potrebné zasadiť situáciu do kontextu dlhodobých vzťahov Česka s Izraelom a práva Izraela na sebaobranu. "Sever Izraela je v tejto chvíli už niekoľko mesiacov evakuovaný kvôli každodenným raketovým útokom," poznamenal. Reakciu Izraela tak vníma ako snahu donútiť Hizballáh útoky ukončiť. "Samozrejme eskalácia nie je správna a mala by sa hľadať maximálne možná miera zmierlivého diplomatického riešenia. Avšak v tejto chvíli ja jej tam osobne úplne nevidím, ale to je ten cieľový stav," uviedol.