DESIVÉ zábery: TOTO spôsobila veľká voda! Namiesto námestia samá voda, kamene, blato a obrovské škody

(Zdroj: FB / Lubuscy Łowcy Burz - Maciejski Maximilian, Paweł Rajski)

STRONIE ŚLASKIE- Obrovské škody, zničené majetky, vystrašení ľudia. Aj to je dôsledok extrémnych dažďov, ktoré zasiahli Slovensko, Česko, Rakúsko a Poľsko. Extrémne vysoké úhrny zrážok, ktoré dosahujú polročné priemery, spôsobili obrovské povodne. Veľká voda brala so sebou všetko a zanechala po sebe stopy. U ľudí na duši, na majetku v podobe škôd. Zábery, ktoré porovnávajú mesto Stronie v poľskom Sliezsku pred a po veľkej vode, ale zvierajú hrdlo.

Za povodňami je tlaková níž, ktorá so sebou priniesla okrem ochladenia na niektorých miestach o viac, ako 30 stupňov, aj extrémne vysoké úhrny zrážok. Na Slovensku bola najviac zasiahnutá oblasť Záhoria a krajného západu, v Česku to bola Morava a v Poľsku česko-poľské pohraničie. Úhrny zrážok za posledné dni dosahovali aj 300 milimetrov, čo so sebou prinieslo aj následky.

Na juhozápade Poľska, neďaleko mesta Stronie Śląskie sa pod náporom vody pretrhla priehrada, čo spôsobilo, že mesto ostalo pod vodou. Juhozápad Poľska je pritom najviac zasiahnutou oblasťou povodňami a vysokými úhrnmi v celej krajine. Veľká voda z utrhnutej priehrady brala so sebou všetko, čo mohla, trhala cesty, ničila budovy a obyvateľov mesta odrhla od sveta. Pre stúpajúcu hladinu vody v uliciach ostalo množstvo ľudí uväznených v domoch a panelákoch, keďže voda siaha až na úroveň prvých poschodí.

Situácia v meste je podľa poľského denníka kritická. Jeden z mostov v meste sa zrútil a ďalší je vážne poškodený. Všetky cestné spojenia s mestom sú odrezané, čo záchranárom výrazne sťažuje prácu. Poľské zložky do záchranných prác nasadili aj vrtuľník Black Hawk a na mieste pomáhajú vojaci. Mimoriadne silné povodne sa v meste vyskytli aj v roku 1997. Súčasná situácia však môže byť ešte horšia, ako pred 27 rokmi a povodňová vlna môže dosiahnuť výšku až 700 centimetrov. V sobotu po výdatných dažďoch pretiekla aj priehradná nádrž v neďalekej dedine Międzygórze, pripomína DPA.

Smutné zábery

Na sociálnej sieti sa v noci z nedele na pondelok objavili fotografie, ktoré zachytávajú mesto pred a po veľkej vode. Zo záberov doslova mrazí. Na fotografiách vyhotovených z Google maps vidno, kde sa nachádzalo námestie, kadiaľ sa často prechádzali školáci a obyvatelia mesta, kde zvykli parkovať autá či chodiť do podnikov. To všetko je nenávratne preč. Voda z pretrhnutej priehrady zaplavila každý kút mesta, strhla asfalt z ciest, betónové kocky z chodníkov. Premočená pôda spôsobila viaceré zosuvy a prepady ciest. Tam, kde cesty zostali, je obrovská nános bahna, kameňov a neporiadku, naplavených stromov, mnohé domy sú zničené. Voda strhla aj zábradlie, ktoré chránilo ľudí pred pádom do vodného toku a na moste ponad rieku Biała Lądecka.

Porównanie miasta Stronie Śląskie przed powodzią i po powodzi. Źródło: Maciejski Maksymilian, Paweł Rajski Posted by Lubuscy Łowcy Burz on Sunday, September 15, 2024

Opava pod vodou

Na sociálnej sieti X sa objavilo aj časozberné video, ktoré zachytáva, ako sa mesto Opava zaplavovalo. Sprvu bolo na cestách len trocha vody, ktorá ale rýchlo stúpala a za krátky čas boli pod vodou aj blízke domy. Jedným z najviac povodňami postihnutých miest v Česku bude podľa najnovších odhadov metropola Opava v Moravskosliezskom kraji pri hraniciach s Poľskom. Hovorca mestskej radnice Roman Konečný pre portál Novinky.cz povedal, že situácia v Opave je vzhľadom na extrémne množstvo zrážok veľmi vážna a zrejme sa bude zhoršovať.

O vážnosti situácie podľa českého portálu svedčí aj aktuálny prietok cez rieku Opava, ktorá v sobotu popoludní už začala ohrozovať pohraničné mestské časti Vávrovice, Držkovice a Palhanec. Pred 18.00 h SELČ už veľkú časť Držkovic zaplavila voda. Tamojší starosta Miroslav Kořistka uviedol, že ľudia sa postupne evakuujú, ale v súčasnosti sú obe príjazdové cesty, ako aj okolité polia a lúky, pod vodou. V meste Opava - v blízkosti mestských častí Palhanec a Karlovec - hrozí pretrhnutie hrádze na rieke Opava. Vedenie magistrátu tam preto nariadilo evakuáciu miestnych obyvateľov. Žiakom materských a základných škôl v Opave a Krnove v pondelok zrušili vyučovanie. Viacero školských budov je totiž zaplavených. Keď sa v nich obnoví prevádzka, nie je jasné.