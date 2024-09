Svetový poriadok je ohrozený! Varujú šéfovia americkej CIA a britskej MI6

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

LONDÝN/WASHINGTON - Medzinárodný svetový poriadok je ohrozený spôsobom nevídaným od čias studenej vojny, varovali v sobotu riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) William Burns a šéf britskej spravodajskej služby MI6 Richard Moore. Vo vôbec prvom spoločnom článku zverejnenom v denníku Financial Times napísali, že ich krajiny spoločne stoja proti "asertívnemu Rusku a agresívnej vojne (ruského prezidenta Vladimira) Putina na Ukrajine".