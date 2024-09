Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

MOSKVA - Tento útok zlyhal. Ukrajinská skupina sabotérok podľa správy zastavila útok na Ukrajine jednoduchým, no účinným trikom. Pomohla im vodka a laxatíva.

Ruské jednotky postupujú vysokou rýchlosťou na pokrovský sektor frontu na východe Ukrajiny. Podľa nedávnej správy amerického Inštitútu pre vojnové štúdie (ISW) sa im v priebehu niekoľkých dní podarilo dostať pod kontrolu väčšinu mesta Novohrodivka, juhovýchodne od Pokrovska.

Zelenskyj nalieha na USA, aby povolili útoky hlbšie do územia Ruska (Zdroj: Facebook/Volodymyr Zelenskyj)

Vynaliezavé ženy

Stávajú sa bojovníci Vladimira Putina na Ukrajine obeťou veľmi zvláštneho tajného triku? Očividne. Skupina ukrajinských žien pôsobí ako sabotérky, ktoré sa snažia spomaliť ruskú vojnovú mašinériu Vladimira Putina. Prívrženkyne skupiny „Zla Mavka“ pôsobia na Kryme, v Donecku a Luhansku. Bojovníčka vysvetlila pre „The Sun“, ako okrem iného fungujú sabotérky.

Skupina začala pôsobiť vo februári 2023 v Melitopole (v Záporoží) a uviedla, že sa rozrástla z 200 na najmenej na 800 členov. Čisto ženské hnutie odporu vykonalo množstvo odvážnych akcií, vrátane jednej, pri ktorej ruských vojakov ponúkli vodkou s preháňadlom.

„Na niektoré sviatky, napríklad na Veľkú noc alebo na Vianoce, začnú (ruskí vojaci, pozn. red.) piť oveľa viac alkoholu a žúrovať...Preto je pár členiek, ktoré robia domácu vodku ...A my do nej pridávame veľa preháňadla,“ cituje jednu ženu denník The Sun.