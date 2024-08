Expert na obranu odhalil veľké tajomstvo: Na TEJTO hudbe si fičí Putin! Budete prekvapení

Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: TASR/AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool)

Ako nedávno novinárom prezradil odborník na obranu profesor Michael Clarke, Putin osobne skutočne miluje švédsku popovú skupinu „Abba“ – a ako vieme, v roku 2021 oslávili opätovný návrat s ich novým albumom „Voyage“.

archívne video

Video obsahuje unikátne zábery z prvých dní bojov v ruskej Kurskej oblasti, ako aj videá, ktoré natočili operátori mediálnych centier, ktorí ako prví z médií navštívili ruské územie. (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

"Putin tancuje na Dancing Queen. Len o tom premýšľajte - (...). Miluje Abbu," vysvetľuje Michael Clarke novinárom. Ako hlboko láska siaha, dokazuje aj fakt, že Putin dokonca v roku 2009 priniesol z Londýna do Ruska na súkromný koncert cover show „Abba“.

Člen skupiny si neberie servítky: On je "sráč"

Otázkou zostáva len to, či je tento obdiv obojstranný – asi nie. Pretože je ťažké si predstaviť, že kapela, ktorá formovala celú generáciu a ktorej hudba sa točí okolo lásky a mieru, by chcela mať nejaký vzťah s diktátorom.

Práve naopak: Člen Abba Björn Ulvaeus dokonca na koncerte na pomoc Ukrajine v roku 2022 verejne vystúpil proti Vladimirovi Putinovi a na pódiu ho nazval „sráčom“. Putin sa bojí, preto ide podľa Björnovho vyhlásenia do vojny proti demokraciám. A nie je jediný z kapely, kto je proti kremeľskému diktátorovi.

Pieseň „Abba“ „Ode To Freedom“ na novom albume „Voyage“ obsahuje veľmi jasný odkaz – solidaritu s Ukrajinou a nádej na skoré ukončenie vojny.

Takže to pravdepodobne nie je nový album, ktorý povzbudzuje Putina k tancu v Kremli, ale skôr klasika ako „Dancing Queen“ a „Waterloo“, ktoré 71-ročného starca tešia.

Súčasná vojna na Ukrajine: Toto znepokojuje Putina

Vladimir Putin by v súčasnosti aj tak nemal mať veľa času na tanec. Pretože vojna na Ukrajine si vyžaduje jeho plnú pozornosť. Po tom, čo Rusko dokázalo dlhodobo úspešne získavať ďalšie a ďalšie územia v pohraničných oblastiach Ukrajiny, sa Putinovi vojaci v súčasnosti dostávajú pod čoraz väčší tlak. Po tom, čo Ukrajina vtrhla do ruského pohraničného regiónu Kursk a postupne sa tu presadzovala, hrozilo, že sa priebeh vojny otočí v prospech Ukrajiny.